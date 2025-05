Marsala, Festival 38° Parallelo. Dal 21 al 24 maggio la nona edizione: il programma, le voci, le idee

17/05/2025 09:41:00

È stato presentato al Parco Archeologico di Lilibeo il programma della nona edizione del festival “38° Parallelo – tra libri e cantine”, che si svolgerà a Marsala dal 21 al 24 maggio.

Il tema scelto per questa edizione, “Rigenerazione”, è più che un semplice filo conduttore: è una chiamata collettiva alla responsabilità culturale, civile e linguistica.

Nelle parole del direttore artistico Giuseppe Prode, la rigenerazione diventa il bisogno di “tornare alla parola”, di cercare spazi di riflessione che restituiscano senso in un tempo che tende all’ipersemplificazione e alla chiusura individuale. «Vogliamo creare momenti di confronto in cui si esce con più domande che risposte, ma con lo spirito più ricettivo», ha spiegato.

Il festival, che si articola su quattro giornate di incontri, conversazioni, spettacoli e proiezioni, è promosso con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana, del Comune di Marsala e del Parco Archeologico Lilibeo, ed è sostenuto da numerosi partner pubblici e privati. Tra questi, Rai Radio 3, che dedicherà una puntata speciale del programma “La lingua batte”, e TP24, media partner della rassegna.

Ad aprire il festival sarà, il 21 maggio alle ore 21.00 al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima”, lo spettacolo “Nostalgia”, un laboratorio teatrale realizzato dagli studenti del liceo scientifico “P. Ruggieri” di Marsala. Guidati da Andrea Scaturro e Gianfranco Manzo, i ragazzi porteranno in scena una riflessione generazionale sulla bellezza e le inquietudini dell’adolescenza, rivolgendosi non solo ai coetanei, ma anche al pubblico adulto, attraverso una narrazione sincera e diretta.

Il giorno seguente, giovedì 22 maggio, il festival si sposterà nell’Aula Magna dello stesso liceo, dove alle 11.00 è previsto l’incontro con Paola Silvia Dolci, direttrice editoriale della rivista di poesia e cultura Niederngasse, affiancata da Angelo Di Carlo e Filippo Triolo, con letture a cura dello scrittore Nino De Vita e del giornalista Vittorio Alfieri. “Portare Niederngasse in un contesto così attento al linguaggio – ha dichiarato Dolci – significa riaffermare il valore della poesia e dell’editoria indipendente come strumenti di consapevolezza”.

Alle 18.00 dello stesso giorno, presso le Cantine Florio, l’attenzione si sposterà sul tema dell’informazione e della sua fragilità nei contesti di conflitto. Protagonisti dell’incontro saranno i giornalisti Rai Lucia Goracci e Salvatore Cusimano, in dialogo con Giacomo Di Girolamo, direttore di TP24_Rmc101. Cusimano ha anticipato che sarà un’occasione per “interrogarsi sui rischi che le nostre società stanno correndo, ma anche per raccontare il mestiere di giornalista nei luoghi dove la guerra è concreta e dove il diritto alla verità è continuamente minacciato”.

Venerdì 23 maggio, alle ore 11.00 nella Sala Famà del PALM, il professore Carmelo Nigrelli, preside della Facoltà di Architettura dell’Università di Catania, introdotto dall’architetta Giulia Russo, parlerà di rigenerazione urbana e di come narrazione e progettazione possano interagire per rinnovare i territori. Nel pomeriggio, alle 18.00, le suggestive Latomie dei Niccolini ospiteranno un confronto su cultura e cittadinanza, con la dirigente scolastica Fiorella Florio, Ledo Prato dell’Associazione Mecenate 90 e Laura Barreca, storica dell’arte. “La cultura – ha detto Prato – è un dispositivo per arrivare a comunità coese, ma ha bisogno di una politica generosa capace di colmare disuguaglianze e garantire il diritto alla formazione per tutti”. In serata, alle 21.00, all’Auditorium Cine Teatro Don Bosco, sarà proiettato il docufilm “Fast Fashion. Il lato oscuro della moda”, realizzato da Nicola Barraco de Le Iene Show, che dialogherà con il regista Matteo Keffer.

Il festival si concluderà sabato 24 maggio con una giornata dedicata alla riflessione costituzionale e al potere delle parole. Alle ore 11.00, nel Giardino Storico del PALM, il giornalista Paolo Di Paolo modererà un dibattito a partire dall’articolo 3 della Costituzione, con la consigliera della Corte Suprema di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini, la direttrice di MicroMega Cinzia Sciuto e la linguista Valeria Della Valle dell’Accademia della Crusca. “Superare gli ostacoli che impediscono la piena personalità umana – ha detto Sciuto – non è solo un ideale, ma un dovere costituzionale”. Secondo Della Valle, “anche attraverso un uso rispettoso e inclusivo della lingua si può contribuire a costruire una società migliore”. Il momento sarà arricchito da interventi musicali del cantautore Giacomo Maria Carpa. A chiudere simbolicamente e teatralmente la rassegna, alle ore 21.00 al Teatro Impero, sarà Stefano Massini con “Alfabeto delle Emozioni”, uno spettacolo-monologo che promette di trascinare il pubblico in un viaggio profondo e ironico tra le pieghe del nostro sentire.

La IX edizione del Festival non è solo un’agenda di eventi, ma un laboratorio civico di ascolto e scambio, che coinvolge attivamente anche i più giovani. Sono 120 gli studenti del liceo “Ruggieri” impegnati nell’organizzazione e nella comunicazione della rassegna, con un profilo Instagram autogestito, “38parallelo_studenti”, pensato per raccontare il festival con uno sguardo autentico, lontano da filtri e slogan. “La cultura ha bisogno di nuove prospettive – ha dichiarato la dirigente Florio – e questo festival è un’occasione preziosa per interrogarci insieme, adulti e ragazzi, sulla complessità del nostro tempo”.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, mentre per lo spettacolo "Alfabeto delle emozioni" di Massini i biglietti sono disponibili online su https://tickettando.organizzatori.18tickets.it/event/42584 e presso I Viaggi dello Stagnone (via dei Mille 65, Marsala).

Il programma completo sul sito https://38parallelomarsala.it e sulle pagine social Facebook, Instagram e il profilo gestito degli studenti del Liceo Scientifico Ruggieri.

In un Sud che spesso subisce marginalità culturale, un Festival serve a stimolare il pensiero critico e al tempo stesso essere una festa condivisa. La prova concreta che la cultura, quando condivisa, può ancora rigenerare.