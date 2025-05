Mazara: i protagonisti del 1^ Torneo nazionale dell’Amicizia in visita al Comune

17/05/2025 20:05:00

Visita a Palazzo Comunale di Mazara per organizzatori e delegazioni delle squadre che oggi e domenica parteciperanno allo stadio Nino Vaccara al 1° Torneo Nazionale dell'Amicizia di Mazara del Vallo di Calcio ad 11 riservato a calciatori amatoriali Over 50.

Ad accogliere atleti ed accompagnatori è stato il vice sindaco e assessore allo sport Vito Billardello, che ha sottolineato l’importanza dello sport a tutte le età e ringraziato i partecipanti e gli organizzatori Vito Bonsignore e Giuseppe Ingrande dell’associazione sportiva dilettantistica "Trasmazaro - Over 50 O.S. di Mazara del Vallo" per il messaggio d’inclusione e solidarietà che attraverso questa manifestazione viene lanciato con il coinvolgimento di Uildm e Strawoman.

Organizzatori e delegazioni hanno ringraziato l’amministrazione comunale per l’accoglienza e la concessione del patrocinio e dello stadio sottolineando che sono circa 160 tra atleti e accompagnatori le persone coinvolte: un’opportunità per la Città di far conoscere le bellezze paesaggistiche, monumentali e le prelibatezze eno gastronomiche.

Al termine dell’incontro scambio di doni e foto ricordo.

L’appuntamento è per domattina e per domenica mattina allo stadio Nino Vaccara con le gare tra le 8 squadre partecipanti. Oltra alla

squadra di casa Trasmazaro Mazara in rappresentanza della Sicilia partecipano tre rappresentanti del Piemonte: Vintage Team Torino, Veteranos Torino e Sport Club Over 50 di Cuneo; per la Lombardia: Fixio Savoia Bernate Sporting Club di Como; per il Lazio: Associazione Docenti Europei di Cassino; per la Sardegna Amatori Teddy Boys Calcio di Cagliari; per la Puglia: Vintage Bisceglie.