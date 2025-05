Trapani: spaccia nel quartiere di San Giuliano. Arrestato un 19enne

17/05/2025 10:39:00

Continuano i controlli antidroga nel quartiere San Giuliano di Trapani, dove i Carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, residente a Erice, trovato in possesso di hashish e accusato anche di aver cercato di sfuggire all’arresto.

Il giovane è stato notato dai militari mentre si trovava in via Urbino, nello stesso punto in cui pochi giorni fa era stato fermato un altro spacciatore di 22 anni. Alla vista dei Carabinieri, il 19enne ha provato a scappare a piedi, ma è stato bloccato poco dopo.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato 22 dosi di hashish, per un totale di circa 18 grammi, e 80 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per il ragazzo gli arresti domiciliari.