Alcamo: l'istituto Navarra agli Anter Green Awards 2025. Il Pappalardo di Castelvetrano all'evento contro le dipendenze

17/05/2025 12:10:00

La Scuola Primaria “L. Pirandello”, parte dell’Istituto Comprensivo N. Navarra di Alcamo, è ufficialmente in gara per gli ANTER Green Awards 2025, concorso nazionale che premia la creatività e l’impegno delle scuole italiane nella promozione delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, è promossa da ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, e coinvolge 66 scuole, 337 classi e oltre 5.000 studenti in tutta Italia. Il cuore del progetto è il percorso educativo “Il Sole in Classe”, che ha portato nelle aule italiane nozioni, curiosità e consapevolezza sul tema delle energie pulite.

Gli alunni della scuola alcamese, con l’aiuto dei loro insegnanti e degli ambasciatori ANTER, hanno realizzato un video creativo di un minuto per raccontare in modo originale e coinvolgente l’importanza delle energie rinnovabili e degli stili di vita sostenibili. Ora, il loro lavoro è online e in corsa per la vittoria.

Le votazioni sono aperte fino al 22 maggio e tutti i cittadini possono sostenere la scuola votando il video attraverso questo link: Le prime 10 scuole più votate riceveranno premi per il supporto ai progetti educativi, messi a disposizione dalle imprese del network NWG – New World in Green. Inoltre, una giuria di esperti assegnerà tre Premi della Critica ai progetti più meritevoli.

I vincitori saranno annunciati a fine maggio, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà a novembre 2025 a Roma, in un evento istituzionale dedicato all’educazione ambientale. Un’occasione preziosa per celebrare l’impegno dei più giovani verso un futuro più verde – e per dare visibilità al talento e alla passione degli studenti di Alcamo.

*****

L’I.C. Lombardo Radice Pappalardo all’evento contro le dipendenze - Una delegazione delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo ha partecipato, il 13 maggio scorso, all’importante evento di prevenzione e contrasto alle dipendenze organizzato dall’IPSEOA “V. Florio” di Trapani, in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Trapani e con il sostegno della rete SHE – Salus, nell’ambito della Legge Regionale 26/2024.

L’Istituto, parte da anni della rete SHE trapanese, promuove attivamente stili di vita sani tra gli studenti attraverso attività educative e motorie come “Un miglio intorno alla scuola”, incontri con esperti sanitari e nutrizionisti.

Durante l’evento, svoltosi nella suggestiva cornice del tempio di Segesta, oltre 1600 studenti hanno ascoltato la toccante testimonianza di Francesco Zavatteri, fondatore de “La Casa di Giulio”, nata in memoria del figlio vittima del crack. Commovente anche la performance teatrale I ragazzi di Ballarò della compagnia Raizes, che ha raccontato la dura realtà della droga a Palermo.

Molto sentita la riflessione di Lorenzo Daniel Cascino, studente partecipante, che ha sottolineato come l’evento lo abbia fatto riflettere sul valore della libertà, sull’importanza dell’ascolto verso chi è in difficoltà e sulla necessità di empatia, cura e speranza per chi affronta il buio della dipendenza.

Il progetto proseguirà il prossimo anno nelle future classi terze, con un approfondimento sulle varie forme di dipendenza e la realizzazione di un prodotto multimediale da presentare in un evento regionale. L’obiettivo resta quello di aiutare gli studenti a valorizzare ciò che di bello li circonda e a scegliere consapevolmente la strada del benessere.