Da oggi a Marsala il 7° torneo "Millemete" di Rugby. Due giorni di sport e inclusione al "Nino Lombardo Angotta"

17/05/2025 08:27:00

Prende il via oggi, sabato 17 maggio, allo stadio “Nino Lombardo Angotta” di Marsala, la 7ª edizione del torneo giovanile di rugby “Millemete”, organizzato dalla società I Fenici Rugby Marsala. L’evento, in programma per tutto il weekend, si conferma come uno degli appuntamenti sportivi e sociali più sentiti e partecipati della Sicilia, con oltre 250 giovani atleti attesi in città, provenienti da numerose società dell’isola.

«Siamo contenti ed orgogliosi di poter ospitare anche quest’anno il torneo Millemete – ha dichiarato il presidente Moreno Debiasi in conferenza stampa – È un’occasione unica per i ragazzi delle categorie under 6, 8, 10 e 12, che potranno vivere due giorni di sport, emozione e divertimento». L’intero terreno dello stadio sarà suddiviso in quattro campi da gioco per permettere lo svolgimento delle numerose partite previste.

Un evento sportivo con forte valenza sociale

Ma il “Millemete” è molto più di un torneo. È una manifestazione che incarna i valori dell’inclusione, della solidarietà e della legalità, come ha sottolineato anche il vicepresidente Sigfrido Russo: «Anche se non potrò essere presente, so che l’organizzazione è in ottime mani. Il nostro lavoro sul campo “Gaspare Umile” di via Istria ha una dimensione educativa e sociale che va oltre lo sport: siamo diventati un presidio per chi è in difficoltà». A rimarcare l’importanza del progetto, anche le parole del socio fondatore Salvatore Inguì: «Dal 2013 ad oggi, I Fenici sono diventati una realtà apprezzata a livello nazionale. Siamo un patrimonio per la città di Marsala».

Istituzioni e sport uniti per i giovani

Alla conferenza stampa di presentazione del torneo hanno preso parte anche il sindaco di Marsala Massimo Grillo, l’assessore allo Sport Ignazio Bilardello e l’assessora ai Servizi sociali Giusi Piccione. Le istituzioni hanno elogiato l’impegno della società nel quartiere popolare dove ha sede l’impianto sportivo, sottolineando come il rugby sia diventato uno strumento di coesione e riscatto sociale. «Abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere I Fenici – ha detto il sindaco – perché con il loro lavoro hanno saputo ridurre la distanza tra il quartiere e la città, promuovendo una vera cultura dell’inclusione».

Un programma ricco: rugby, educazione e promozione

Il torneo prevede anche una tappa dell’Under 14 femminile, in programma questa mattina a partire dalle ore 11:00. A seguire, domenica mattina, il clou della manifestazione con le sfide tra le categorie giovanili.

Non mancheranno i momenti promozionali e di sensibilizzazione, con la partecipazione di numerose realtà istituzionali: Polizia Stradale, Aeronautica Militare, AVIS Marsala e AIL saranno presenti con gazebo informativi per incontrare i ragazzi e le loro famiglie, affrontando temi fondamentali come l’educazione stradale e la salute.

Tra gli ospiti attesi nel weekend figurano nomi illustri del rugby nazionale: Orazio Arancio, presidente del Comitato regionale FIR, il consigliere Rino Francescato, Giuliana Campanella, general manager della Nazionale femminile, l’arbitra di Serie A Debora Di Pietro, il tecnico Tito Cicciò e Maurizio Vancini, presidente del Comitato Lombardia.

Il rugby che fa bene alla città

Ancora una volta, Marsala si conferma città ospitale e promotrice di sport sano e inclusivo. Il “Millemete” è la dimostrazione concreta di come, attraverso il rugby, sia possibile costruire una comunità più coesa, solidale e attenta ai più giovani. Un torneo che unisce l’aspetto agonistico a quello educativo, nel segno dei valori più autentici dello sport.

IL PROGRAMMA

Sabato 17 maggio, ore 11.00:

Festival femminile “under 14”;

Esibizione “Touch femminile a cura degli alunni del liceo “Pascasino” di Marsala.

Domenica 18 maggio, ore 10.00:

Mini rugby “under 6, 8, 10, 12”;

Tappa “Mixed ability”.