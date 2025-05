Ginnastica: i Diavoli Rossi Marsala sulla cresta dell'onda

17/05/2025 07:00:00

Si è concluso il primo semestre di gare organizzate dalla Federazione Ginnastica d’Italia per l’anno agonistico 2025 ed è tempo di bilanci per la storica società marsalese che, nell’ambito della ginnastica artistica, miete successi e ottiene riconoscimenti da sempre. Eccellenti le prestazioni delle agoniste più esperte della società, che, nello scorso weekend a Messina hanno partecipato alla seconda e ultima prova del Campionato Regionale Silver Livelli LD ed LD3 base ed avanzato, dove 10 ginnaste hanno partecipato e ottenuto ben 4 medaglie d’oro e 4 di bronzo. A salire sul gradino più alto del podio la Senior 2 Maria Barraco, l’Allieva 3 Giorgia Di Miceli, l’Allieva 5 Rossella Santoro e la Junior 1 Martina Amodeo. Ad ottenere la medaglia di bronzo, invece, l’Allieva 5 Adele Bertolino, La Senior 1 Chiara Amodeo, La Senior 1 Miriam Venezia e la Junior 2 Martina Marchetti. Buone le prestazioni delle Senior Xia Cerami e Giada Maltese che si piazzano al quinto e al sesto posto nell’LD3 base. Questi successi chiudono un semestre strepitoso per la Polisportiva, che ha preso parte ai Campionati Regionali individuali e di squadra Silver LB, LC, LD ed LE riscuotendo uno straordinario bottino costituito da ben 57 medaglie, di cui 28 d’oro, 12 d’argento e 17 di bronzo, che sarebbe potuto essere ancora più ricco se le ginnaste avessero partecipato anche al Campionato LA, primo livello di competizione, come negli anni precedenti e alla prima prova del campionato individuale LB ed LC.

Fra questi meravigliosi podi, spiccano 1 Oro nel Campionato Regionale Individuale Gold ottenuto dalla giovanissima ginnasta Clara Morsello (8 anni appena compiuti) e 1 Oro nel Campionato a squadre Silver nel livello più alto di competizione, ovvero l’LE3, in cui la squadra composta dalle veterane Maria Barraco, Miriam Venezia, Martina Amodeo e Quyet Cerami ha sbaragliato le avversarie conquistando il titolo di Campionesse Regionali 2025. Soddisfatti dei risultati raggiunti da ogni ginnasta agonista i tecnici federali della società, i professori Gianluca Gimondo e Monica Colicchia, che stanno dedicando tutta la loro vita ai piccoli allievi, insegnando a scuola e in palestra con impegno, serietà e dedizione totali, si dichiarano felici della vita che insieme hanno scelto di vivere e incoraggiati da tante ex ginnaste e ginnasti che, partendo dalla palestra del Diavoli Rossi di Via Tunisi, stanno continuando ad essere appassionati di questa disciplina e frequentando corsi di formazione per divenire anch’essi nuovi tecnici. E’ frutto del loro lavoro, cioè di tutto lo staff al completo della Polisportiva, tecnici e aspiranti tecnici Anna Sammartano, Sara Manzo, Greta Marino, Giorgia Sciarrino, Maria Barraco e Francesco Giappone, Gabriele e Federico Gimondo. Il prossimo appuntamento che si terrà in un campo gara eccezionale: in quel di Siderno (RC), nei prossimi 24 e 25 Maggio, le ginnastine marsalesi della promozione, parteciperanno alla loro prima tappa Interregionale del circuito C.S.A.In.