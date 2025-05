Trapani capitale dello sport: la Waterpolo Trinacria Cup accende l'estate 2025 con i campioni del mondo

17/05/2025 06:00:00

Trapani si prepara a vivere un evento sportivo senza precedenti: dal 20 al 22 giugno 2025, la piscina olimpica di Piazzale Ilio sarà il palcoscenico della Waterpolo Trinacria Cup, un torneo internazionale che vedrà sfidarsi quattro delle più forti nazionali di pallanuoto al mondo: Italia, Spagna, Ungheria e Grecia. Un banco di prova fondamentale in vista dei mondiali di Singapore.

Quella di Trapani è una delle pochissime piscine in Italia a 10 corsie, un impianto unico nel panorama siciliano, che sta rapidamente rinascendo. È corsa contro il tempo: sono in corso lavori di sistemazione, resi possibili anche grazie a un finanziamento regionale di 120.000 euro. Ma la macchina organizzativa è già partita. "Quando mi hanno proposto questa iniziativa ho detto: siete pazzi. Ma oggi posso dire che siamo sulla strada giusta", ha dichiarato l'assessore allo Sport Emanuele Barbara, che ha ringraziato Aquarius per il lavoro senza sosta.

Il torneo, organizzato dalla SSD Aquarius Trapani, non è solo un evento sportivo, ma anche una sfida identitaria, un sogno che prende forma grazie a un'intera città che si mobilita. "Questo impianto completa i nostri progetti: dalla piscina coperta ci spostiamo a quella estiva, con una capienza di circa mille spettatori. Siamo pronti ad accogliere il mondo della pallanuoto", ha spiegato Sergio Lombardo, presidente di Aquarius.

In conferenza stampa, il CT della Nazionale Sandro Campagna – tra i più titolati della disciplina, campione del mondo e bronzo olimpico da allenatore – ha sottolineato il valore dell'iniziativa: «mi aspetto un impatto emotivo e mediatico. Ci sarà la diretta Rai, ma soprattutto sarà un'opportunità unica per i giovani di Trapani: vedere da vicino questi campioni può cambiare la loro vita. Io stesso a 12 anni guardavo i grandi giocare, e da lì è partito il mio sogno».

Il documentario sulla nazionale italiana prodotto da Rai e Fremantle e la possibile messa in onda a fine giugno confermano l'attenzione crescente su uno sport che in Sicilia ha radici antiche. «Il territorio produce talenti. Questo torneo è il ponte tra le Olimpiadi e i nostri ragazzi. E vederli confrontarsi con i migliori è un messaggio potente: 'Anche tu puoi farcela'», ha detto Elena Avellone, delegata del Coni Trapani, che ha ricordato le origini della pallanuoto trapanese, dalla storica Rari Nantes ai primi allenamenti nel vecchio Tirreno.

«La Sicilia è sempre stata terra di grandi giocatori - a aggiunto Sergio Parisi di Federnuoto - ma Trapani si sta conquistando uno spazio importante. La piscina a 10 corsie è un unicum, ed è giusto che ospiti eventi di questo calibro».

In cantiere anche tornei regionali, gare di nuoto e progetti per l'estate. Ma ora i riflettori sono tutti puntati sul grande appuntamento di giugno, quando le tribune si riempiranno e le bandiere sventoleranno. «Speriamo nel tutto esaurito. Sarà una festa dello sport, un motivo di orgoglio per tutta la città», ha concluso Campagna.

L'invito è rivolto a tutti: studenti, famiglie, appassionati. Partecipare significa vivere da vicino un momento storico per Trapani, sostenere i campioni di oggi e ispirare quelli di domani. La Waterpolo Trinacria Cup non è solo un torneo. È la testimonianza che i sogni, anche quelli nati in riva al mare, possono arrivare lontano.

E se negli stessi giorni il Trapani Shark dovesse conquistare la promozione in Serie A e la formazione femminile di pallamano di Erice confermasse il proprio titolo tricolore, si creerebbe la combo perfetta. Un tris di successi che incoronerebbe ufficialmente Trapani come città dello sport, capace di vivere un giugno memorabile tra nuoto, pallanuoto, basket e pallamano. La città ha già dimostrato di crederci. Ora è il momento di sostenerla e riempire gli spalti.