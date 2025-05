Alcamo: vandali nella cappella dell'Opera Pia, danni per 150mila euro

18/05/2025 14:00:00

Un nuovo atto vandalico ha colpito la cappella dell’Opera Pia Pastore, provocando danni ingenti stimati in almeno 150 mila euro. Si tratta del sesto raid ai danni dell’edificio sacro, che ospita pregiati arredi e opere d’arte, tra cui una tela ottocentesca di Natale Carta.

Le immagini del saccheggio sono sconfortanti: tele tagliate, calpestate, banchi distrutti, oggetti sacri divelti. Il danno più rilevante riguarda la grande tela dell’Immacolata risalente al 1866, collocata sopra l’altare, ora danneggiata da schizzi di vernice. Anche il prezioso altare neoclassico ha subito gravi deturpazioni.

Un patrimonio senza protezione

Il commissario straordinario dell’Opera Pia, Giuliano, ha espresso amarezza per l’episodio e ha lanciato un appello affinché si coinvolgano enti pubblici e soggetti privati per finanziare il restauro. La cappella, infatti, non è dotata di sistemi di videosorveglianza, né rientra tra gli immobili sensibili inseriti nel piano comunale per la tutela del patrimonio.

Indagini in corso

I vandali si sono introdotti nei locali durante la notte tra venerdì e sabato scorso. Dopo aver scavalcato recinzioni e forzato l’ingresso, hanno distrutto paramenti e suppellettili sacre, rovesciato arredi e compiuto atti di profanazione. L’episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione tra i fedeli e la comunità locale. Sul caso indagano i carabinieri, supportati dalla polizia scientifica per i rilievi. Le indagini sono rese più complesse dall’assenza di impianti di sorveglianza. L’amministrazione sta valutando interventi urgenti per evitare nuovi episodi.