Trapani, Via Serisso diventa teatro: il 25 maggio la cena-spettacolo “La tavola del Corsaro”

18/05/2025 15:00:00

Trapani si prepara a trasformare il centro storico in un grande palcoscenico sotto le stelle. Domenica 25 maggio 2025, alle 20.00, torna la seconda edizione di “Serisso: la tavola del Corsaro”, la cena-spettacolo che riunirà trecento commensali lungo un’unica tavolata in via Serisso mentre attori, musicisti e danzatori rievocheranno la leggenda del corsaro che, accecato dalla gelosia, uccise la giovane moglie.

La narrazione darà finalmente voce alla donna, ribattezzata Madame Serisse, trasformando un femminicidio del passato in riflessione sulle violenze odierne. «La leggenda del corsaro Serisso è una storia che ci permette di parlare di femminicidio in una forma simbolica e poetica, ma non per questo meno forte e diretta – spiega Valentina Guarneri, direttrice creativa della serata e proprietaria della Galleria d’Arte 122 Ricami –. È una narrazione che si ribalta, che dà finalmente parola alla sposa del corsaro, e che diventadenuncia e consapevolezza».

L’iniziativa nasce dall’intuizione di Giuseppe Parisi, titolare del ristorante Marèe, e dello chef Giuseppe Giuffrè, oggi sostenuta dall’Associazione Serisso con il patrocinio del Comune. «È un grande lavoro di squadra che unisce arte, cucina e riflessione» osserva Vito Lamia, presidente dell’associazione.

Sponsor principale è Colomba Bianca, la cooperativa dove lavorava Marisa Leo, la giovane mamma uccisa dall’ex compagno nel 2023. «Crediamo che la cultura possa cambiare le coscienze» sottolinea il direttore commerciale Giuseppe Gambino.

Durante la serata i ristoratori della via uniranno le cucine in un unico menù mediterraneo; tra portate e performance, la tavola del Corsaro diventerà spazio di bellezza e consapevolezza. L’Associazione Serisso, fondata da Lamia, Parisi, Alberto Lo Greco, Francesca Adragna, Michela Sugameli, Elia Palmeri e Valentina Guarneri, punta a valorizzare il centro storico con eventi che intrecciano cibo, arte e tradizione. Socio onorario è il maestro corallaro Platimiro Fiorenza, autore della scultura “Testa di Donna Serisso” posta all’ingresso della via.

Informazioni e prenotazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “Serisso la tavola del Corsaro” e presso i locali aderenti. Una notte in cui la convivialità diventa racconto e la storia si fa impegno civile.