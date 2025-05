Presentato a Roma "Made in MIM". L'Istituito Damiani di Marsala unica scuola Siciliana presente

18/05/2025 20:00:00

Martedì 14 maggio, presso la sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stato ufficialmente presentato il marchio “Made in MIM”, un’iniziativa che rientra nel Piano di valorizzazione delle eccellenze degli Istituti Agrari e Alberghieri italiani. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere e commercializzare i prodotti realizzati dalle scuole tecniche e professionali del settore agroalimentare, valorizzando competenze, territori e tradizioni nell’ottica del Made in Italy e dello sviluppo sostenibile. Alla cerimonia, presieduta dal ministro Giuseppe Valditara, hanno partecipato i partners istituzionali RENISA E RENAIA e le delegazioni di venti scuole del territorio nazionale.

Tra queste, l’Istituto Superiore Abele Damiani di Marsala, unica scuola siciliana selezionata per l’evento. La delegazione dell’istituto marsalese era composta dal dirigente scolastico Domenico Pocorobba, dal prof. Antonio Somellini e dagli studenti Giuseppe Oliveri (indirizzo agrario) e Francesco Giacalone (indirizzo alberghiero). Il progetto “Made in MIM” mira a dare uno sbocco concreto alla produzione scolastica attraverso accordi con aziende e buyers del settore. Alla conferenza erano presenti, tra gli altri, Carlo Buttarelli (presidente di Federdistribuzione), Dominga Cotarella (presidente di Terranostra) e Alberto Niero (AD di Lagardère Travel Retail). Proprio in questa occasione è stato siglato il primo protocollo tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Vincenzo Nunziata, presidente degli aeroporti di Roma, aprendo così la strada alla distribuzione dei prodotti scolastici anche negli scali aeroportuali.

Grande protagonista l’Istituto Abele Damiani, che ha presentato un ampio ventaglio di prodotti tipici, frutto del lavoro sinergico degli studenti e dei docenti: dai vini Bianco di Badia e Zibibbo, allo spumante, passando per il limoncello, la birra artigianale, le melanzane e i peperoni sott’olio, fino alle marmellate di arance, le confetture

di fragole, la pasticceria secca alle mandorle, i tagliancozzi al pistacchio e le tipiche caponate di tonno e ortaggi. I prodotti presentati dall’Istituto hanno riscosso

unanimi apprezzamenti e commenti positivi, confermando l’eccellenza della formazione tecnica e professionale offerta dall’Abele Damiani e il valore del

connubio tra scuola, territorio e filiera agroalimentare. Con il marchio “Made in MIM”, il Ministero ribadisce il proprio impegno nel potenziare l’istruzione tecnica e

professionale, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro e promuovendo un modello educativo che guarda all’innovazione senza dimenticare le radici e le

tradizioni.