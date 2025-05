Torneo Millemete di Rugby: ieri l'under 14 Femminile, oggi si torna in campo

18/05/2025 10:00:00

Grande entusiasmo, ieri mattina, al “Nino Lombardo Angotta”, dove l’under 14 femminile ha fatto da preludio al taglio del nastro ufficiale della settima edizione del “Millemete”, in programma oggi a partire dalle ore 10.00.

Una tappa, fortemente voluta dalla FIR Sicilia, che ha visto scendere in campo 24 atlete che, allenate da tecnici regionali, si sono poi sfidate tra loro con l’unico obiettivo di “giocare divertendosi” e “tornare a casa con un sorriso in più”.

«Essere qui è anche un modo per tirare le somme di quanto fatto in questa stagione. Sono spesso fuori e ho avuto modo di seguirle sono durante un torneo a Parma, quando giocava la Nazionale Femminile, e devo dire di essere rimasta sorpresa positivamente – dichiara Giuliana Campanella, General Manager della Nazionale Femminile – Il movimento in questi anni ha fatto passi da gigante, i numeri si sono triplicati, le attività raddoppiate, e ci sono molte più opportunità per le ragazze che vogliono avvicinarsi a questo sport. Il merito va anche a realtà come quelle di Marsala o Catania, dove si fa di tutto per avvicinare i giovani allo sport, piuttosto che farli stare sul divano davanti alla tv o al cellulare. E questo è già qualcosa di positivo. In merito ai Fenici – conclude Giuliana Campanella – sono una parte della mia vita rugbistica, come sportiva e come persona, sono amici a cui voglio bene, per tutto quello che fanno, anche nel sociale».

A guidare le ragazze durante l’allenamento congiunto, il tecnico FIR Sicilia Salvatore Garozzo: «Quello che ci sta a cuore è far giocare e divertire le ragazze premiandole anche per il loro impegno a muoversi con i club, ad arrivare fin qui – ha detto – La loro presenza ci fa capire quanto sia grande la passione per questo sport e a noi spetta il compito di farle ritornare a casa soddisfatte e felici. Ogni atleta per noi è preziosa, perché contribuisce a far crescere il movimento».