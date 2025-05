19 Maggio: insediato Papa Leone, ha visto Zelens’kyj. Delusione Sinner

19/05/2025 07:01:00

E' il 19 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Papa Leone XIV ha celebrato la messa di inizio del ministero petrino. In piazza San Pietro, 200 mila fedeli e le delegazioni di 150 Paesi. Quando il cardinale Tagle gli ha consegnato l’anello del Pescatore, ha guardato il cielo e non è riuscito a trattenere la commozione

• Al termine della cerimonia, dopo l’omaggio delle delegazioni, Leone ha ricevuto in udienza privata Volodymyr Zelens’kyj. Il presidente si è detto pronto a incontrare Putin



• Nel pomeriggio Zelens’kyj ha incontrato J. D. Vance a villa Taverna, residenza dell’ambasciatore americano a Roma. Alle 10 di questa mattina, nuova telefonata tra Casa Bianca e Cremlino. Pare che Trump si senta preso in giro e stia perdendo la pazienza

• Giorgia Meloni ha riunito a palazzo Chigi J.D. Vance e Ursula von der Leyen. Lui, sabato sera, è andato a cena su una terrazza con vista sul Colosseo

• Grande vittoria per Jasmine Paolini agli Internazionali di tennis. Sabato sera ha vinto il torneo singolo, ieri la finale in coppia con Sara Errani. Le due tenniste per festeggiare hanno fatto un tuffo alla piscina del Foro Italico

• Delusione invece nel torneo maschile. Carlos Alcaraz ha vinto con merito gli Internazionali d’Italia, sconfiggendo in finale Jannik Sinner 7-6 (5) 6-1. Un’ora e 43 minuti di gioco

• Joe Biden ha un cancro alla prostata «in forma aggressiva». Se n’è accorto perché accusava «persistenti disturbi urinari»

• Negli ultimi giorni i rapporti tra Italia e Israele si sarebbero raffreddati. È una conseguenza delle notizie in arrivo da Gaza, forse anche delle difficoltà che Trump sta incontrando nell’interlocuzione con Netanyahu

• A sorpresa, gli europeisti hanno vinto le elezioni sia in Romania sia in Polonia. In Portogallo ha vinto la destra

• Per la prima volta a Bolzano è stato eletto un sindaco di centro destra. Decisivo, come sempre, il ruolo della Südtiroler Volkspartei

• Venezia i residenti sono scesi a 48.283. Dodicimila meno che nel 2008, poco più di un quarto dei 174.808 del 1951

• A Venezia una ragazza di 17 anni stava scendendo da un catamarano appena ormeggiato in porto, è caduta in acqua ed è rimasta impigliata nell’elica. Morta

• La nave scuola Cuauhtémoc, vanto della Marina messicana, ha urtato un’arcata del ponte di Brooklyn. I tre alberi della nave, alti circa 45 metri e illuminati da luci decorative, si sono spezzati nell’impatto. Ci sono due morti e almeno venti feriti

• Rayan Mdalle, 15 anni, seconda liceo classico di Mondragone, Caserta, scappato di casa all’alba del 30 gennaio, è stato trovato morto nel fiume Po, a Torino

• Nel contratto prematrimoniale del fondatore di Mark e Priscilla Zuckerberg è stabilito che il patrimonio rimanga esclusivamente a nome di lui, che lei si impegni a dedicare al marito almeno una notte di passione alla settimana

• J.J, vero nome Johannes Pietsch, nato a Vienna nel 2011, origini filippine, ha vinto l’Eurovision. Corsi quinto

• Napoli 79, Inter 78. Il campionato 2024/25 si deciderà all’ultima giornata, che si giocherà ovviamente in contemporanea: gli azzurri di Antonio Conte riceveranno il Cagliari al Maradona, i nerazzurri di Simone Inzaghi affronteranno il Como in trasferta

• Giro d’Italia, il ciclista belga van Aert trionfa a Siena, ma è il messicano Del Toro che conserva la maglia rosa

• Max Verstappen, della Red Bull, ha vinto il Gran Premio dell’Emilia Romagna sul circuito di Imola

• È morto Peter David Lax, matematico ungherese, naturalizzato americano. Durante il servizio militare, tra il ‘45 e il ‘46, aveva partecipato al progetto Manhattan. Aveva compiuto 99 anni il 1° maggio

• Se ne sono andati anche la barbona di Campo Marzio Angela, l’editore cagliaritano Nicola Grauso, il custode del dialetto bolognese Luigi Lepri, il rapper francese Werenoi e il cane di Julia Roberts Myrtle

Titoli

Corriere della Sera: Leone XIV spinge la diplomazia

la Repubblica: Leone mediatore di pace

La Stampa: Europa, asse anti-Meloni

Il Sole 24 Ore: Tasse sulla casa / Acconto Imu, / con aliquote al top / decisivo il catasto

Il Messaggero: Missione di pace

Il Giornale: L’Italia che conta

Qn: «Amore e unità»

Il Fatto: Ucraina, il comandante eroe / se ne va: “Mandati al macello”

Leggo: «C’è troppo odio, restiamo uniti»

Libero: La foto che fa nera la sinistra

La Verità: L’Italia e Meloni così isolate / che Usa e Ue si vedono a Roma

Il Mattino: A un passo

il Quotidiano del Sud: Sotto il vestito, tutto

Domani: I bimbi di Gaza e l’odio da vincere / La lezione di Leone XIV ai potenti