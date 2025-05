Buongiorno24 del 19 Maggio 2025

19/05/2025 09:13:00

Buongiorno24, in diretta streaming sui nostri canali social, su Tp24.it e su Rmc 101. Ecco le principali notizie di oggi, 19 maggio 2025.

Violenza a Birgi, confermato l’arresto per rapina

Aveva aggredito un gruppo di ragazzi, distrutto un’auto e minacciato una ragazza con un coltello. I Carabinieri lo hanno trovato con marijuana, un bastone e una pistola artigianale. Ora è in carcere.

Favignana, volontari del 118 aggrediti durante un intervento

Due operatori della pubblica assistenza Anpas Paceco Soccorso sono stati minacciati da un giovane armato di coltello, che ha tentato di rubare l’ambulanza. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine per evitare il peggio.

Mazara, incendia la casa dell’ex fidanzata pensando che fosse dentro

Un uomo mazarese è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver appiccato il fuoco all’abitazione dell’ex compagna, ignaro che la donna avesse trascorso la notte altrove. Tragedia sfiorata per un caso fortuito.

Salemi, incidente mortale: perde la vita un pensionato di 84 anni

Un uomo di 84 anni è morto ieri dopo aver perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro il guardrail. Inutili i soccorsi.

Messina Denaro, la rete dei fiancheggiatori scoperta grazie all'intelligenza artificiale

L'uso delle più moderne tecnologie investigative accelera l’individuazione della rete che proteggeva la latitanza del boss Matteo Messina Denaro, facendo emergere nomi e legami finora insospettabili.

Catania, si tuffa in mare per recuperare un pallone: muore annegato un ventenne

Tragedia a Catania, dove sabato 17 maggio il giovane Simone Currò è annegato nelle acque antistanti piazza Nettuno. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera.

Allarme airbag killer: 304 le auto difettose ancora in circolazione nel Trapanese

Sono 304 le vetture che, in provincia di Trapani, risultano ancora dotate degli airbag Takata difettosi e potenzialmente mortali. L’allarme lanciato da Adusbef e Codacons.

Trapani-Erice, tensioni politiche sulle nomine di Tranchida

Crescono le polemiche politiche tra Trapani ed Erice dopo gli incarichi affidati dal sindaco Giacomo Tranchida all’ex vicesindaco di Erice, Gianni Mauro, e all’ex consigliere comunale Pietro Vultaggio. Il dibattito politico entra nel vivo in vista delle prossime elezioni.

Trapani, il centro sociale dedicato a Nino Via devastato e dimenticato

Bruciato, devastato e ormai abbandonato, il centro sociale intitolato all’eroe civile Nino Via è l’emblema di una città che fatica a difendere la propria memoria. La famiglia Via esprime sdegno e dolore per il degrado della struttura.

Saline di Trapani e Paceco, evento straordinario: nidifica l’Occhione

Un evento eccezionale nella riserva delle Saline di Trapani e Paceco: per la prima volta documentata la nidificazione dell’Occhione, raro uccello migratore, proprio in coincidenza con il trentennale della riserva.

Zingaro, commemorata la storica marcia del 1980

Si è tenuta ieri mattina la manifestazione per il 45° anniversario della Marcia dello Zingaro del 1980, dedicata all’ambientalista Franco Russo. All’interno della Riserva naturale è stata scoperta una targa commemorativa.

