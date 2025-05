Trasportava 2 chili di cocaina: arrestato dalla Finanza un uomo della provincia di Trapani  

19/05/2025 11:58:00

Cambi di traiettoria sospetti, sorpassi azzardati e un nervosismo evidente al momento del controllo. È finito così, nei pressi del capoluogo etneo, l’ultimo tentativo di trasporto di droga scoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Catania.

A bordo dell’auto fermata, c’era un uomo originario della provincia di Trapani, che trasportava oltre 2 chilogrammi di cocaina, suddivisi in due panetti avvolti con nastro e recanti l’effige di un peperoncino, marchio di fabbrica riconducibile a noti traffici internazionali di stupefacenti. Il valore sul mercato della droga sequestrata si aggira intorno ai 500mila euro.

A insospettire i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sono stati il comportamento del conducente e la guida pericolosa. Dopo aver intimato l’alt, i finanzieri hanno proceduto alla perquisizione del veicolo, rinvenendo la sostanza stupefacente nascosta all’interno dell’abitacolo. Il narcotest ha confermato la natura della sostanza come cocaina purissima.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti e condotto presso il carcere di Piazza Lanza, a Catania. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto su richiesta della Procura etnea.

L’operazione rientra nel rafforzamento dei controlli della Guardia di Finanza nei punti nevralgici del traffico urbano ed extraurbano, con particolare attenzione ai collegamenti tra la Sicilia occidentale e orientale, spesso utilizzati come tratte per lo smistamento di stupefacenti.

L'identità dell'uomo non è stata resa nota, ma si tratta – come confermato dagli inquirenti – di una persona già nota alle forze dell’ordine per reati simili.