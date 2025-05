Alcamo Book Festival 2025: libri, arte e comunità dal 22 al 25 maggio

19/05/2025 17:19:00

Giunge alla IV edizione Alcamo Book Festival: il cantiere culturale a cielo aperto che fa dialogare libri, arti e comunità.

Alcamo, maggio 2025, nel cuore del centro storico alcamese, dal 22 al 25 maggio.

Nato dal basso e cresciuto grazie all’impegno di una rete sempre più ampia di associazioni, scuole, gruppi informali, volontari, cittadine e cittadini, il festival ha saputo radicarsi nel tessuto urbano e sociale di Alcamo, provando a far diventare il centro storico in un teatro a cielo aperto, dove letteratura, arte, musica e performance dialogano con i luoghi e le persone, uno spazio vivo aperto alla riflessione, alla partecipazione e allo scambio. “Alcamo Book Festival si conferma – dichiara l’assessore alla cultura Donatella Bonanno – evento culturale e cantiere aperto, un luogo dove la lettura si intreccia con la cittadinanza attiva, e dove ogni incontro può diventare occasione per costruire comunità, immaginazione e consapevolezza. Un altro appuntamento all’interno del Maggio dei Libri dove vi aspettiamo numerosi”.

Il festival promuove un’idea di cultura accessibile, non verticale, che vuole coinvolgere la cittadinanza e che valorizza la pluralità dei punti di vista, le differenze e i linguaggi espressivi delle nuove generazioni. Particolare attenzione è rivolta alle scuole e ai giovani, con una programmazione che include laboratori, percorsi educativi e attività che vanno oltre le date dell’evento, rendendo l’educazione alla lettura e alla cittadinanza un’azione continua e trasformativa. Il visual scelto per questa quarta edizione è evocativo: un astronauta con uno zaino a forma di libro cavalca una balena, un’immagine visionaria che richiama i temi centrali del festival – il legame con la natura, la memoria collettiva, la libertà, la fragilità della Terra – e propone la cultura come unico vero equipaggiamento per esplorare il nostro tempo e immaginare un futuro possibile.