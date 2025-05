  “Io e Voi siamo Noi”: AVO Marsala celebra 10 anni di volontariato

19/05/2025 21:16:00

Si intitola “Io e Voi siamo Noi – Insieme per la solidarietà” l’evento che venerdì 23 maggio 2025, alle ore 16:00, animerà il Parco Archeologico di Lilibeo a Marsala per celebrare il decimo anniversario di attività dell’AVO Marsala ODV (Associazione Volontari Ospedalieri).

L’iniziativa, promossa da AVO Sicilia e AVO Marsala in collaborazione con la Regione Siciliana, il Parco Archeologico Lilibeo, CeSVoP (Centro Servizi per il Volontariato di Palermo) e altre realtà associative del territorio, sarà un’occasione per riflettere sul valore del volontariato ospedaliero e sul ruolo fondamentale della solidarietà nelle nostre comunità.

Nel corso del pomeriggio interverranno:

Anna Occhipinti , direttrice del Parco Lilibeo,

Cetty Moscatt , presidente AVO Regione Sicilia,

Liberale Aldo Scialabba , presidente AVO Marsala,

Francesca Intorcia , responsabile del Presidio Ospedaliero di Marsala,

Massimo Grillo, sindaco di Marsala.

A seguire prenderanno la parola:

il Presidente del CeSVoP , per sottolineare l’importanza del sostegno al volontariato,

il Responsabile del PCTO del Liceo Pascasino di Marsala , nell’intervento “Studenti oggi, volontari domani”,

e saranno raccolte testimonianze di volontari e associazioni che operano sul territorio.

L’evento sarà anche un momento di festa, con brindisi finale a cura del Baglio Baiata Alagna, e un’occasione per ribadire i valori che guidano ogni giorno il lavoro dei volontari AVO: accoglienza, vicinanza, ascolto, empatia, amicizia, amore, gratuità.

Un decennio di impegno che ha trasformato migliaia di gesti in cura e presenza umana nei luoghi della fragilità. E che, con questo incontro collettivo, guarda al futuro con speranza e determinazione.