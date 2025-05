Trapani via Serisso si accende: mostra Teste di Moro e concerto rock il 24 maggio in attesa della Tavola del Corsaro

19/05/2025 10:00:00

Il conto alla rovescia per “La tavola del Corsaro” parte con una vigilia densa di arte e musica. Sabato 24 maggio via Serisso, una delle strade più antiche del centro storico di Trapani, diventa palcoscenico a cielo aperto per “Aspettando la tavola del Corsaro”, anteprima gratuita pensata dall’Associazione Serisso.

Si comincia alle 19 con “Teste di Moro dalla Sicilia”, mostra collettiva dedicata alla ceramica artistica e al suo immaginario di amore, potere e vendetta. I visitatori troveranno i manufatti di Dorotea di Erice, del laboratorio Paola Luisa Amico, di Coral Point Trapani e di Euforia di Caltagirone, in un percorso che riecheggia la leggenda del corsaro Serisso al centro dell’intero progetto.

Dalle 19.30 alle 21 il pubblico potrà curiosare dietro le quinte di Madame Serisse, la performance che animerà la cena spettacolo del 25 maggio. Costumi, prove, scenografie e racconti creativi offriranno un assaggio di ciò che andrà in scena il giorno successivo.

La serata si chiuderà dalle 21.30 fino a mezzanotte con il live dei MozArt. La band rock trapanese – Michele, Marco, Lucio Campione e Gianni Di Gregorio – porterà in via Serisso un mix di energia e ironia. Il loro motto, “MozArt… la storia non si dimentica!”, fa da ponte tra la memoria di Serisso e il presente di una città che vuole vivere la propria identità anche in musica.

Tutti gli appuntamenti del 24 maggio sono liberi e gratuiti. L’Associazione Serisso invita cittadini e visitatori a riscoprire il valore culturale di via Serisso e del centro storico di Trapani attraverso arte, racconto e suoni contemporanei.