 Mazara del Vallo, in arrivo il primo McDonald’s: 60 nuove assunzioni per il ristorante in apertura

19/05/2025 14:53:00

Come anticipato giorni fa da Tp24, sta per aprire i battenti a Mazara del Vallo il primo ristorante McDonald’s della città. E con l’annuncio dell’apertura arriva anche una buona notizia per il mondo del lavoro: 60 nuove assunzioni, tra part-time e full-time, per formare il team del nuovo punto vendita.

La scorsa settimana si è svolto il McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante per la selezione del personale, presso il ristorante McDonald’s di Castelvetrano, in via Caduti di Nassirya. In occasione della tappa dedicata a Mazara del Vallo, oltre 140 candidati hanno partecipato alla prima tornata di colloqui individuali, confrontandosi anche con i dipendenti di altri ristoranti già attivi in provincia.

Chi cerca McDonald’s

L’azienda è alla ricerca di persone dinamiche, disponibili al lavoro di squadra e a contatto con il pubblico. I selezionati verranno inseriti in un percorso di formazione strutturato e inquadrati secondo il contratto nazionale del turismo, con un compenso parametrato al numero di ore lavorative.

La formazione e l’inserimento seguiranno i consueti standard dell’azienda, che ogni anno investe oltre un milione di ore per garantire una crescita professionale a ciascun dipendente. Secondo McDonald’s, il 92% dei contratti è stabile e a lungo termine.

I numeri in Sicilia

L’apertura a Mazara rappresenta una nuova tappa nel piano di espansione dell’azienda in Sicilia. Ad oggi, sull’isola sono attivi 41 ristoranti, con circa 1.850 dipendenti, 29 McDrive e 36 McCafé. In provincia di Trapani, con l’arrivo del nuovo ristorante a Mazara, i punti vendita salgono a tre, con oltre 150 dipendenti complessivi.

Un’opportunità per i giovani

Secondo i dati forniti da McDonald’s, si tratta di un’azienda a forte vocazione giovanile e inclusiva: il 55% dei dipendenti ha meno di 29 anni, il 32% è studente e il 62% del personale è rappresentato da donne, di cui la metà ricopre incarichi di responsabilità come store manager.