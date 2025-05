L'Handball Erice pareggia gara uno, adesso serve una vittoria a Salerno per lo scudetto

19/05/2025 08:00:00

L'AC Life Style Handball Erice pareggia 28 a 28 in casa contro la Jomi Salerno. La conquista dello scudetto è rinviata a sabato prossimo 24 maggio in casa delle avversarie campane. Un pareggio porterebbe la sfida a gara tre che si giocherebbe al PalaCardella mercoledì 28 maggio. È opinione comune che la prima gara, nei playoff, sia sempre la più importante, perché indirizza la serie. Se così è, si può affermare che nessuno abbia compiuto un passo avanti verso la conquista del tricolore. Da una sfida combattuta e avvincente viene fuori un pareggio che scontenta tutti: Erice, perché immaginava di sfruttare in un altro modo il fattore campo; Salerno, perché ha avuto la vittoria a portata di mano e nel finale non è riuscita a dare concretezza, con il successo, alla sua splendida prestazione. Alla vigilia, ci si chiedeva soprattutto quanto Salerno avrebbe pagato il dispendio di energie mentali e fisiche per una semifinale vinta in gara tre, a Pontinia, appena settantadue ore prima dalla sfida di sabato scorso. Davanti al pubblico, che ha stipato il Palazzetto “Pino Cardella”, l’inizio della sfida dimostra che le ospiti hanno adrenalina in corpo a sufficienza per crederci. Vanno due volte in vantaggio (0-1, 1-3), acuendo la naturale tensione delle Arpie. Ci mette una pezza Laeticia Ateba, che, con due marcature personali, costruisce il 3 pari (8’). La stessa camerunense si rivela il principale terminale offensivo delle padrone di casa nei primi quindici minuti. Salerno gioca bene e con la testa libera, non molla di un millimetro e rimane avanti, con il minimo vantaggio, fino al 14’ (5-6). Il guizzo delle Arpie (7-6, 16’) matura con una conclusione vincente di Lucia Dalle Crode, che colpisce sul secondo palo alla sua maniera. Dal primo timeout, esce meglio Erice (10-7, 19’), finalmente in grado di sciogliersi un po’ e di giocare in velocità. Salerno ha il grande merito di non disunirsi e non aver paura di mostrare le proprie doti in un ambiente molto caldo. Aggiusta qualcosa in difesa, utilizza con coraggio l’extra-player in un paio di occasioni, e torna sul 10-10 (25’), distribuendo le soluzioni in attacco. Bevelyn Eghianruwa (sia da terzino che da pivot) fa subito sentire il peso dei suoi straordinari miglioramenti, ma si va all’intervallo con Salerno sul “+1” (14-15).

Laeticia Ateba, sempre lei, apre la seconda frazione con la rete del 15-15. L’equilibrio e l’elevato tasso agonistico della sfida ricordano molto l’andamento della finale di Coppa Italia del 2 marzo scorso (21-21, 42’). Le due squadre si affrontano senza lesinare energie, combattono colpo su colpo. Il primo mini allungo lo concretizza Salerno (21-23, 45’), immediatamente rintuzzato dai gol di Ateba (entrambi dai “sette metri”) e con la collaborazione di una gran parata di Daniela Pinto Pereira. Un pallone sanguinoso perso in mezzo al campo regala a Salerno il 23-24, che una magia di Alexandrina Cabral Barbosa annulla sul rovesciamento di fronte (24-24, 50’). Altro che stanchezza: le ragazze di Salerno sono pervase da un fuoco vivo, anche se Giulia Rossomando fallisce il “sette metri” del “+2”, che, però, arriva al 53’ (24-26). Cristina Cabeza Gutiérrez chiama timeout con le Arpie in “down”, che patiscono anche il “meno 3” (24-27). Gli ultimi minuti sono al cardiopalmo. Ateba acchiappa il 28 pari al culmine di un “coast to coast”, ma Salerno è brava a ripostarsi avanti. Negli ultimi 36 secondi a disposizione, Erice si guadagna un “sette metri”, che Ateba trasforma. Finisce in parità e tutto è rimandato a sabato prossimo. Dopo questo spettacolare pareggio, la squadra che vincerà gara due di sabato prossimo sarà Campione d’Italia. L’eventuale gara tre si disputerà soltanto nel caso in cui anche gara due dovesse finire con un pareggio. Dopo il tabellino le interviste post partita.

Tabellino: Life Style Handball Erice-Jomi Salerno 28-28 (14-15)

Life Style Handball Erice: Masson, Bernabei 1, Eghianruwa 3, Coppola, Tarbuch 1, Losio 2, Benincasa, Dalle Crode 1, Di Prisco, Pessoa 2, Ateba 14, Pinto Pereira, Cabral Barbosa 4, Cozzi, Ramazzotti. All. Cristina Cabeza Gutiérrez.

Jomi Salerno: Mangone, Dalla Costa 2, Lepori, Rossomando 7, Squizziato, Fabbo 1, Woller 8, Danti, Lanfredi, Lauretti Matos, Linder, Bujnochova 6, Barreiro 4, Falser, Gislimberti. All. Thierry Vincent

Arbitri: Francesco Simone – Pietro Monitillo

Commissari: Giuseppe Nasca – Andreea Aldea