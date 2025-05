Il congresso di Noi Moderati nomina coordinatrice provinciale Maria Pia Castiglione

19/05/2025 06:00:00

Celebrato il congresso provinciale di Noi Moderati, ieri 18 maggio, a Trapani. Un momento di incontro e confronto politico alla presenza dei vertici del partito,

Massimo Dell’Ultri, coordinatore regionale, Marianna Caronia, deputata regionale. Confermata alla guida del partito, per mozione presentata, la già senatrice Maria

Pia Castiglione. Presenti molti esponenti dei partiti di centrodestra, che hanno dato un saluto e augurato buon lavoro alla neo eletta coordinatrice provinciale.

Noi Moderati, il cui coordinatore politico nazionale è Saverio Romano, sta celebrando i congressi in ogni provincia. Il polo centrista del centrodestra italiano e siciliano ha costruito una casa comune che guarda al popolarismo liberale. Dalla sua formazione ha strappato dei seggi uninominali e composto dei gruppi parlamentari.

Ideologia e posizionamento

Noi Moderati si definisce un partito “popolare, liberale‑riformista ed europeista”, con radici nei valori cristiani. Puntano allo spazio al centro, rivendicano di essere “la coscienza riformista” della maggioranza, spingendo su PNRR, politiche familiari e autonomie differenziate. Hanno aderito a Noi Moderati diverse competenti dapprima in altri partito: Mara Carfagna, Michela Brambilla, Giusy Versace, Mariastella Gelmini. Giorgio Silli è sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Le sfide di Trapani

La Castiglione in quell’area c’è nata, vicinissima a Saverio Romano. Toccherà a lei adesso rimettere in piedi la macchina del radicamento territoriale, riuscire a

riconquistare la fiducia dell’elettore, che è disincantato nei confronti della politica tutta, puntare alle prossime sfide elettorali. A Noi Moderati guardano con interesse

molti esponenti politici della provincia, è un contenitore non sovraffollato ma moderato e liberale. Certo, le percentuali sono ancora risicate ma è la stessa Giorgia Meloni che guarda con interesse alla formazione politica di Maurizio Lupi. Bisognerà adesso selezionare la classe dirigente, che garantisca una presenza

capillare in ogni città. Appuntamento per Noi Moderati adesso a Messina, sabato 24 maggio, ore 9:30, presso il Teatro Cristo Re, per celebrare il congresso provinciale.