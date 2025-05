Trapani piange la scomparsa del dottore Giacomo Cipresso

19/05/2025 19:53:00

È venuto a mancare a Trapani il dottore Giacomo Cipresso, stimato specialista in Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore, già dirigente del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove ha prestato servizio ininterrottamente dal 1980 fino al 2015.

Nato il 9 gennaio del 1952, il dottore Cipresso ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per l’intera sanità trapanese, distinguendosi per competenza, umanità e dedizione al lavoro.

A ricordarlo con commozione è l’Ordine dei Medici di Trapani (OMCeO), che in una nota ufficiale scrive: “Il Presidente, il Consiglio ed il Personale tutto dell’OMCeO di Trapani, appresa la triste notizia della morte del Dr. Giacomo Cipresso, si stringono affettuosamente al dolore della Famiglia”.

Anche i colleghi della Multimedica Trapanese, dove aveva continuato a prestare la sua opera con passione e discrezione, lo salutano così: “Grazie Giacomo. Con il tuo esempio, la tua professionalità e la tua umanità, hai lasciato un segno profondo in chi ha avuto il privilegio di lavorare con te. Ti porteremo con noi, ogni giorno, in quello che facciamo”.

Medico apprezzato non solo per la competenza clinica ma anche per il suo tratto umano e la vicinanza ai pazienti, il dottore Cipresso ha accompagnato intere generazioni di trapanesi nei momenti più delicati della loro vita.