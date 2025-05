20 Maggio: Trump e Putin si sono parlati, il Papa ha incontrato Vance

20/05/2025 07:01:00

E' il 20 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump e Putin si sono parlati al telefono per due ore. Nessuno sa cosa si siano detti. Trump ha pubblicato un post su Truth entusiasta, Putin è sembrato molto più scettico

• Papa Leone ha ricevuto in udienza privata il vicepresidente J. D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. I colloqui di pace si terranno in Vaticano?





• Londra si riavvicina a Bruxelles, nonostante la Brexit. I rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri, dopo alcune riunioni del Coreper protrattesi fino a notte fonda, hanno siglato un accordo commerciale con la Gran Bretagna

• Netanyahu non si ferma e intensifica i bombardamenti a Gaza. Intanto, nove soldati israeliani vestiti in abiti femminili hanno fatto irruzione in una casa a Khan Younis, e hanno ucciso il comandante della Brigate Nasser Salah al-Din

• In Libia le proteste popolari contro il governo guidato da Abdul Hamid Dbeibah sono esplose con una forza inaspettata, culminando in manifestazioni di massa a Tripoli

• Giorgia Meloni è a letto con la febbre. È stata costretta ad annullare tutti gli appuntamenti di questi giorni

• Il governo ha deciso di impugnare la legge della provincia di Trento che concedeva la possibilità del terzo mandato al presidente Maurizio Fugatti. È scontro aperto tra Lega e Fratelli d’Italia

• Un pullman che portava una scolaresca in gita ha tamponato un tir a Lomazzo, in provincia di Como. A bordo c’erano 27 bambini delle elementari. Una maestra è morta stritolata tra le lamiere

• A Torino un marocchino di 42 anni, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nella notte tra sabato e domenica, si è impiccato nella sua cella utilizzando i lacci delle scarpe

• Il traforo del Monte Bianco resterà chiuso al traffico dal prossimo primo settembre al 12 dicembre per lavori di manutenzione

• Dal 10 luglio lo stilista italiano Pierpaolo Piccioli sarà il nuovo direttore creativo di Balenciaga

• Bando per il Festival di Sanremo, la Rai è l’unica candidata

• Il Salone del Libro di Torino ha chiuso con 231 mila visitatori, metà dei quali sotto i 35 anni

• Si sono concluse nei giorni scorsi le riprese in Friuli Venezia Giulia di The Dog Stars, il nuovo film diretto da Ridley Scott, tratto da un romanzo post-apocalittico di Peter Heller

• Il consiglio della Lega Serie A ha deciso che due delle partite dell’ultima giornata di campionato, Napoli-Cagliari e Como-Inter, si giocheranno la sera di venerdì 23 maggio alle 20.45, invece che domenica

• Il Foggia Calcio è stato commissariato per infiltrazioni mafiose

• Filippo Tortu è stato convocato ieri per essere ascoltato come testimone e ha scelto di non rispondere, davanti ai pm, nel caso del presunto spionaggio ai danni di Marcell Jacobs

• Il cavallo Varenne ha compiuto 30 anni. Dallo scorso marzo vive in un allevamento a Eboli, in provincia di Salerno. Gli hanno preparato una torta a base di mele, verdura e pane secco

• È morto Bruno Capra, calciatore, l’ultimo dei titolari del Bologna che vinse lo scudetto battendo l’Inter nello storico spareggio del 7 giugno 1964. Aveva 87 anni

• Se ne sono andati anche il ballerino e coreografo russo Jurij Grigorovič (98), il partigiano Mario Dalle Nogare (98), la sceneggiatrice e produttrice Valeria Luzi (43), l’ambasciatore di Luino nel mondo Gino Marelli (84), lo Charlot di Chivasso Ignazio Viola (78)



Titoli

Corriere della Sera: Trump-Putin, prove di tregua

la Repubblica: Trump-Putin: negoziati subito

La Stampa: Trump: trattiamo la pace dal Papa

Il Sole 24 Ore: Pnrr, da rivedere il 48% del Piano

Avvenire: Lentissimo disgelo

Il Messaggero: Telefonata Trump-Putin: /negoziati sì, tregua no

Il Giornale: Pace, un altro bluff di Putin

Qn: Linea rossa Trump - Putin

Il Fatto: Putin apre a Trump / «Accordi, poi tregua»

Leggo: Trump-Putin, spiragli di pace

La Verità: Trump Putin, serve il ruggito del Leone

Il Mattino: iNsieme

il Quotidiano del Sud: Putin-Zelensky, si tratta a San Pietro

il manifesto: Un filo

Domani: Ucraina, Putin resiste a Trump / «Tregua solo con accordi giusti»