Marsala, al Baluardo Velasco il Festival dell'impegno contro le ingiustizie

20/05/2025 20:00:00

Il Baluardo Velasco si riaccende. Anche per quest’anno il Comune di Marsala ha rinnovato l’affidamento dell’ex bastione spagnolo di via Bottino all’associazione Finestre sul Mondo, che nei giorni scorsi si è messa subito al lavoro per restituire dignità e bellezza a uno degli spazi culturali più suggestivi della città. Volontari e attivisti hanno ripulito l’area, rendendola pronta ad accogliere – già da fine maggio – una nuova stagione di eventi, incontri e proposte culturali.

Una gestione gratuita, fatta con spirito di servizio e con una precisa visione politica e sociale: «Il luogo non è nostro», spiegano i promotori, «ma della città. Il nostro motto è quello zapatista: tutto per tutti, nulla per noi».

Nei prossimi giorni proprio al Baluardo Velasco si terrà il Festival dell'impegno contro le ingiustizie. Festival dedicato a Tancredi Tarantino, giornalista e cooperante morto il primo aprile 2024 travolto da un treno in circostanze misteriose a Milano.

Il programma si aprirà con tre giorni dedicati ai diritti umani, dal 5 al 7 giugno, tra libri, dialoghi e concerti:

Giovedì 5 giugno, alle 18.30, si parlerà di multinazionali e resistenza con la presentazione del libro “Tancredi e i custodi della terra contro le multinazionali”. A seguire, alle 21.00, il concerto del gruppo Gli Asfodeli.

Venerdì 6 giugno, alle 18.30, spazio al tema “Costruire la pace” con un approfondimento sui processi di pace in Colombia. A discuterne saranno Marco Saladino, Mattia Marzorati e Sabrina Drago. La serata proseguirà alle 21.00 con la musica di Giana Guaiana e Bruna Perraro.

Sabato 7 giugno, il ciclo si chiude con “Colpevoli di salvataggio. Tra etica e legislazione”, un dialogo tra Salvatore Inguì e Alessandra Sciurba sui temi del soccorso in mare e della criminalizzazione della solidarietà. Chiuderà la serata, alle 21.00, il concerto di Crispeace.

Il Baluardo Velasco si conferma così uno spazio aperto, inclusivo, vivo. Un luogo dove Marsala può ritrovare il gusto del confronto e della bellezza condivisa. E dove la cultura è davvero per tutti.