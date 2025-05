Paceco, Luca Sciacchitano presenta "Il Pelecidio – Perché è moralmente giusto criticare Israele”

20/05/2025 15:44:00

Si chiude a Paceco il ciclo di presentazioni del libro “Il Pelecidio – Perché è moralmente giusto criticare Israele” di Luca Sciacchitano, autore trapanese che ha fatto del suo saggio una riflessione critica e documentata sul conflitto israelo-palestinese e sulle narrazioni che lo accompagnano.

Dopo le tappe di Trapani e Valderice, l’evento finale si terrà venerdì 23 maggio 2025 alle ore 18:00 presso il Container Museum di Piazza Martiri di Nassiriya, con il patrocinio del Comune di Paceco.

Interverranno Amnesty International – Gruppo Italia 295 di Trapani e l’artista Piergiorgio Leonforte, autore dell’opera Peace Sign, in mostra per l’occasione in anteprima assoluta. L’opera, insieme al materiale documentale fornito da Amnesty, arricchirà il dibattito, che si muove tra denuncia civile e comunicazione artistica.

Sciacchitano approfondirà i temi centrali del libro: le responsabilità politiche ed economiche del conflitto, la propaganda filo-israeliana nei media occidentali e il concetto stesso di moralità nella critica a uno Stato. A condurre l’incontro sarà Giovanna Scarcella, mentre l’invito è rivolto a chiunque voglia confrontarsi su una delle tragedie più discusse – e rimosse – del nostro tempo.

Le prime 50 pagine del libro sono scaricabili gratuitamente su: www.first-web.it/peleciodio1-50.pdf