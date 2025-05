Trapani, all’Enoteca Ostinati Giampiero Montanti presenta "Scritto sulla pelle e altre storie umane"

20/05/2025 13:26:00

Mercoledì 21 maggio, a partire dalle ore 18:30, l’Enoteca Ostinati di Trapani (via Spalti 79) ospiterà un evento culturale dedicato al libro “Scritto sulla pelle e altre storie umane” di Giampiero Montanti.

Al centro dell’incontro, moderato dalla giornalista Ornella Fulco, ci sarà un’opera che trascende la semplice narrativa per farsi esperienza sensoriale ed emotiva. I racconti di Montanti parlano di corpi segnati da tatuaggi, violenze, desideri e rinascite; un mosaico di vite in cui il dolore si trasforma in memoria, linguaggio, e infine redenzione.

Il ticket d’ingresso, dal costo di 5 euro, include un calice di vino. È consigliata la prenotazione al numero 366 9517699.