Trapani Comix 2025, tre giorni di cultura pop: Cristina D’Avena, Leo Ortolani e cosplay alla Villa Margherita

20/05/2025 06:00:00

Trapani si prepara a vivere tre giorni pieni di fantasia, emozioni e creatività. Dal 23 al 25 maggio torna il Trapani Comix & Games, il Festival Mediterraneo della cultura pop che ogni anno conquista migliaia di visitatori e trasforma la città in un universo a cielo aperto fatto di fumetti, videogiochi, cosplay, mostre e spettacoli. Il cuore dell’evento sarà come sempre la Villa Margherita, ma per questa sesta edizione, la più ricca e diffusa di sempre, tutto il centro storico sarà coinvolto in un abbraccio culturale che unirà tradizione, innovazione e voglia di sognare.

Il programma è stato presentato nella sala Fulvio Sodano di Palazzo d’Alì alla presenza del sindaco Giacomo Tranchida, dell’assessore Emanuele Barbara e del sovrintendente del Luglio Musicale, Natale Pietrafitta. “Un festival che cresce ogni anno – ha detto il primo cittadino – frutto del lavoro di giovani trapanesi che, nonostante tutto, hanno scelto di restare qui e assumersi il rischio d’impresa”.

L’edizione 2025 punta a superare se stessa, con ospiti del calibro di Cristina D’Avena, Leo Ortolani, Fumettibrutti, Alex Maleev, St3pny e tanti altri. L’inaugurazione è affidata proprio a Ortolani, che festeggerà i 35 anni di Rat-Man, e in serata l’attesissimo live della regina delle sigle animate. “Abbiamo voluto costruire un’esperienza immersiva e coinvolgente – ha spiegato Francesco Tarantino – che parlasse a generazioni diverse, dai bambini alle famiglie fino agli appassionati più esperti”.

Non solo intrattenimento: il Trapani Comix conferma anche il suo impegno sociale e culturale. Quest’anno, grazie alla collaborazione con ASP Trapani, ci sarà uno spazio dedicato al benessere psicologico e alla salute mentale. Medici, psicologi e operatori del Dipartimento di Salute Mentale (CSM) incontreranno ragazzi, famiglie e insegnanti per parlare di disagio giovanile, prevenzione e rischi legati all’uso del web. Un focus particolare sarà dedicato al fenomeno degli hikikomori, all’isolamento sociale e all’importanza della diagnosi precoce. Si parlerà anche dei pericoli online e dell’educazione digitale, in un contesto accessibile e vicino ai più giovani.

In collaborazione con il Tribunale di Trapani, è inoltre in programma un incontro speciale dedicato alla memoria di Peppino Impastato, con Alessandra Camassa, Luisa Impastato, Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, a 25 anni dal film “I Cento Passi”. “La cultura pop – ha sottolineato Camassa – può diventare anche uno strumento per educare alla legalità, alla memoria e all’impegno civile”.

E poi ancora: tornei di e-sport, spazio Kids, la Hanami Zone dedicata alle tradizioni giapponesi, la Twitch Zone, la mostra “Heroes” con tavole originali di Frank Miller e Simone Bianchi, esposizioni al Chiostro di San Domenico, incontri in biblioteca con Claudio Sciarrone e la galleria “I Volti dei Misteri” allestita presso l’Unione Maestranze. Grazie al progetto “Comix in Vetrina”, anche le attività commerciali del centro partecipano attivamente, trasformando le vetrine in piccole opere d’arte pop.

I biglietti sono acquistabili su www.trapanicomix.com: 13 euro al giorno, 30 euro per l’abbonamento completo, 35 euro per il live di Cristina D’Avena. L’area è raggiungibile anche con i bus ATM, partner dell’evento. E dentro la Villa, un villaggio di meraviglie tra cibo, cosplay, manga, retrogaming e spettacoli dal vivo.