A Marsala le spiagge sono ancora sporche. La consigliera Genna interroga il sindaco

20/05/2025 02:10:00

Con l’estate ormai alle porte, scatta l’allarme per la pulizia delle spiagge del litorale marsalese. A sollevarlo è la consigliera comunale Rosanna Genna, che ha presentato un’interrogazione urgente indirizzata al Sindaco del Comune di Marsala, denunciando la persistente situazione di incuria e chiedendo risposte concrete sull’organizzazione degli interventi in vista dell’imminente stagione balneare.

Nell'interrogazione Genna sottolinea come la pulizia e la manutenzione delle spiagge rappresentino un servizio essenziale non solo per la tutela dell’ambiente marino, ma anche per garantire la piena fruibilità degli spazi costieri da parte di cittadini e turisti. La presenza di rifiuti – osserva la consigliera – costituisce un pericolo serio per l’ecosistema, mettendo a rischio fauna e flora locali e danneggiando l’immagine turistica della città.



Queste le domande che la consigliera pone al sindaco Grillo: Qual è la programmazione degli interventi di pulizia previsti per l’estate in arrivo? Come intende l’Amministrazione regolamentare l’accesso alle spiagge, assicurando la tempestiva apertura dei cancelli? È prevista la predisposizione di punti di primo soccorso lungo il litorale, magari in collaborazione con le associazioni di volontariato sanitario locali? Si intende avviare campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini e turisti per promuovere comportamenti più rispettosi dell’ambiente?

Con questa interrogazione, Genna richiama l’Amministrazione comunale alle proprie responsabilità, chiedendo azioni tempestive per evitare che anche quest’anno le spiagge di Marsala si presentino impreparate all’arrivo dei bagnanti.