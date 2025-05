 Prestigioso riconoscimento scientifico nazionale per il cardiologo del "Sant'Antonio Abate" Stefano Cangemi

20/05/2025 07:46:00

Un importante riconoscimento scientifico premia l’eccellenza medica trapanese. Stefano Cangemi, cardiologo emodinamista in servizio presso l’Unità Operativa di Emodinamica del reparto di Cardiologia dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani, ha ricevuto il primo premio della "Fondazione per il Tuo Cuore", intitolato a Giampietro Nattino.

Il dott. Cangemi, 32 anni, originario di Partanna, è stato premiato per uno studio di altissimo rilievo scientifico: “Spontaneous Internal Mammary Artery Graft Dissection causing anterior STEMI”, pubblicato sull’autorevole European Heart Journal. Il lavoro descrive uno dei rarissimi casi di dissezione spontanea dell’arteria mammaria interna in un paziente già sottoposto a by-pass coronarico, complicanza che ha causato un infarto miocardico anteriore acuto (STEMI).

Il caso clinico ha coinvolto un paziente di 71 anni, residente a Marsala, e rappresenta uno dei primi descritti in letteratura per questa specifica e poco frequente patologia. Il delicato intervento è stato condotto all’ospedale di Trapani dallo stesso Cangemi, in collaborazione con i responsabili dei reparti coinvolti, i dottori Daniele Vinci e Giovanna Geraci.

La cerimonia di consegna del premio si è svolta giovedì scorso al Palacongressi di Rimini, durante il 56° congresso nazionale dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), uno dei più importanti appuntamenti scientifici del settore in Italia.

Un risultato che dà lustro alla sanità siciliana e rappresenta uno stimolo per i giovani medici che scelgono di rimanere e investire professionalmente nel territorio.