Tiro a Volo: il mazarese Foderà vince un altro Oro nella Fossa Olimpica

20/05/2025 20:05:00

La scorsa settimana presso il Tiro a Volo Torretta (CL), si è svolta la seconda prova di Campionato regionale estivo di Fossa Olimpica che ha visto partecipare le 2° e 3° Master veterani, circa 85 tiratori, che nelle varie categorie e qualifiche si sono confrontati sui 100 piattelli; più una finale a 25 Piattelli i primi 6 di ogni categoria. E' stata una gara molto sentita per gli appassionati del Tiro a Volo dato che si è trattato di un Campionato regionale dove ogni atleta si prepara al meglio per dare una performance perfetta dando il meglio di se allo scopo di conquistare il titolo. Tra le varie categorie e qualifiche si è distinto il tiratore mazarese Vincenzo Foderà, che ancora una volta centra l'oro grazie al punteggio di 91 bersagli rotti su 100 così doppiano l'oro conquistato il 30 marzo peresso il Tiro a Volo 2020 di Mazara del Vallo. Le parole di Foderà: “E’ stata una gara molto avvincente sotto il livello agonistico dato che ho dovuto fronteggiare dei tiratori di alto livello, sono contento di come è iniziato questo 2025 a livello sportivo visto che ho vinto un titolo nel Campionato Regionale d'inverno di Fossa Olimpica e un titolo regionale di Fossa universale. Sono pronto per altre gare che mi aspettano in questa stagione sportiva. Tengo a ringraziare in primis la mia famiglia che mi ha supportato, la mia società il TAV Marsala ed anche i miei sponsor”