Marsala: il quartiere di Amabilina al buio da più di una settimana

21/05/2025 10:51:00

Da oltre una settimana il quartiere popolare di Amabilina a Marsala è completamente al buio. A segnalarlo è una cittadina residente che denuncia una situazione sempre più difficile da sostenere: “Siamo di nuovo senza luce. Al buio la zona dove parcheggiamo le auto e al buio dove ci sono i bidoni della spazzatura. Ci sono persone anziane che hanno difficoltà con il buio".

Il blackout riguarda le aree pubbliche: parcheggi, strade e spazi destinati ai cassonetti. Un disagio non solo logistico, ma anche di sicurezza. “La sera diventa pericoloso uscire anche solo per gettare l’immondizia. L'illuminazione è assente nei punti più sensibili”, continua la residente, sottolineando come questa situazione colpisca soprattutto le persone più vulnerabili del quartiere, tra cui gli anziani.

La frustrazione dei cittadini è alimentata anche dal senso di abbandono da parte delle istituzioni. “E menomale che l’amministrazione Grillo doveva avere una particolare cura di questo quartiere, come degli altri quartieri popolari. Ma la realtà è ben diversa rispetto alle promesse e alle parole dette”, conclude amaramente la segnalazione.

I residenti chiedono un intervento urgente per ripristinare l’illuminazione pubblica e garantire condizioni di vita dignitose e sicure. Nel frattempo, Ambanilina resta al buio.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it