21 Maggio: l'impronta di Garlasco, è morto Benvenuti, Putin non cede

21/05/2025 07:08:00

E' il 21 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• A Garlasco si è scoperto che sulle scale, a fianco al cadavere di Chiara Poggi, in una macchia di sangue, c’era un’impronta di Andrea Sempio. I carabinieri l’avevano scoperta 18 anni fa, ma era sempre stata ignorata

• Andrea Sempio non si è presentato all’interrogatorio in procura. Un testimone convocato dai pm, può essere obbligato a venire, un indagato no. La sua amica avvocato ha pubblicato una storia su Instagram «Guerra Dura Senza Paura, CPP i love u», con due emoticon: un cuoricino azzurro e il muso di un tigrotto

• Nino Benvenuti, leggenda del pugilato italiano, è morto nella sua casa romana, nel quartiere Trieste. Fu medaglia d’oro a Roma ’60 e campione del mondo dei pesi medi tra il ’67 e il ’70. Aveva 87 anni





• Putin non cede. Vuole il riconoscimento dell’annessione della Crimea, l’annessione delle quattro regioni, no all’ingresso di Kiev nella Nato, resa dell’Ucraina e sua smilitarizzazione. Nel frattempo, ammassa truppe al confine con la Finlandia

• Pare che Trump sia sempre più frustrato dalle trattative con Putin. L’altro ieri ha detto ai cronisti che, se non ci saranno progressi verso una tregua, potrebbe sfilarsi dal negoziato

• Nuovi colloqui tra russi e ucraini si potrebbero tenere la settimana prossima in Vaticano. La Casa Bianca ha dato via libera. Della trama diplomatica si sta occupando Giorgia Meloni

• Israele continua la sua offensiva nella Striscia di Gaza. Le trattive a Doha sono fallite. Netanyahu è sempre più isolato a livello internazionale

• A Trento Lega e Fratelli d’Italia sono alla resa dei conti, Fugatti vuole buttare i meloniani fuori dalla giunta. Ai tempi della prima repubblica, una spaccatura del genere avrebbe portato a una crisi di governo, ma Salvini è troppo debole

• Elly Schlein si sogna a palazzo Chigi. Nel Pd si fa già il totoministri

• Papa Leone ha lo smartwatch e l’anello piscatorio in oro massiccio. Bergoglio ne usava uno dal valore di 10 euro circa

• La Svezia ha approvato una legge che limita l’utilizzo di OnlyFans. Ora ci si chiede: quanti sex worker perderanno il lavoro?

• Nel febbraio 2024 un aereo della Lufthansa in volo da Francoforte a Siviglia con 200 persone a bordo è rimasto per dieci minuti senza nessuno al comando. Il primo pilota era andato in bagno, il secondo si era sentito male

• In America per la prima volta nella storia è stato eseguito un trapianto di vescica

• Sempre in America, tiene banco il caso della donna cerebralmente morta, tenuta artificialmente in vita perché incinta. Staccarle la spina violerebbe una legge statale contro l’aborto

• Il candidato di estrema destra rumena George Simion ha presentato una richiesta alla Corte Costituzionale per chiedere l’annullamento del voto di domenica

• La Camera ha convertito in legge il d.l. Cittadinanza. D’ora in avanti i discendenti di cittadini italiani nati all’estero saranno automaticamente italiani solo per due generazioni

• L’Ue ha proposto di rivedere il concetto di “Paese terzo sicuro” per consentire di trasferire fuori dai confini comunitari anche i migranti che hanno i requisiti per ottenere la protezione internazionale

• Il legale di Mark Samson, il giovane assassino di Ilaria Sula, ha lasciato l’incarico

• Chiara Ferragni è di nuovo single. Giovanni Tronchetti Provera l’ha lasciata, ed è tornato dalla ex moglie Nicole, madre dei suoi tre figli

• L’ex guardia del corpo di Fedez, Christian Rosiello, imputato nel processo delle curve di San Siro, rischia 4 anni e 10 mesi di carcere

• Una perturbazione ha investito Liguria, Piemonte, Toscana e Lombardia. La situazione più critica, nella provincia di Savona. A Finalborgo il torrente Pora è esondato, le acque hanno trascinato auto e tronchi che hanno distrutto anche una passerella e coperto di fango le strade del paese

• La stilista Elisabetta Franchi ha investito un ciclista, ha documentato la cosa sui social, ed è stata sommersa da insulti

• Nella parte orientale dello Sri Lanka un treno passeggeri ha investito un elefante che stava attraversando i binari

• Mel Gibson è a Matera per le riprese di La Passione di Cristo 2

• Un sito russo sostiene che dal 2026 sarà Carlos Moya a sostituire Darren Cahill come allenatore di Jannik Sinner

• L’olandese Daan Hoole ha vinto la crono Lucca-Pisa, 10ª tappa del Giro d’Italia. La maglia rosa resta a Isaac Del Toro



Titoli

Corriere della Sera: Tregua, Putin resiste a Trump

la Repubblica: Vertice sull’Ucraina / Meloni sente il Papa

La Stampa: L’impronta di Sempio vicino al corpo di Chiara

Il Sole 24 Ore: Pil pro capite, l’Italia raggiunge la Francia / Dimezzato il gap con la Germania

Avvenire: «Pace giusta per Kiev»

Il Messaggero: Kiev, Meloni chiama il Papa

Il Giornale: Giustizia vergogna

Qn: Kiev, Meloni sente il Papa / «Leone pronto a mediare»

Il Fatto: Trump molla Netanyahu / e si sveglia persino la Ue

Leggo: Garlasco, spunta l’impronta di Sempio

Libero: La mano fantasma

La Verità: Ecco l’esercito Ue: 5.000 uomini

Il Mattino: CoNte

il Quotidiano del Sud: Migranti, stretta della Ue / Sì all’invio in Paesi terzi

il manifesto: Buongiorno, notte

Domani: Ucraina, Putin resiste a Trump / «Tregua solo con accordi giusti»