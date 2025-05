Buongiorno24 del 21 Maggio 2025

21/05/2025 09:27:00

Buongiorno24, in diretta streaming sui nostri canali social, su Tp24.it e su Rmc 101. Ecco le principali notizie di oggi, 21 maggio 2025.

Trapani, scoperto un altro bunker della droga alle Fontanelle: due arresti

Blitz all’alba dei Carabinieri con l’unità cinofila e il cane Ron: sequestrati hashish, marijuana e cocaina. In manette un ventenne incensurato e un ventiquattrenne con precedenti.

Incidente nella Riserva dello Zingaro, turista recuperata dal Soccorso Alpino

Una donna di 71 anni di Vicenza è stata soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino dopo una caduta nella riserva dello Zingaro. Portata a spalla fuori dal sentiero, è stata trasferita in ambulanza all’ospedale di Alcamo.

Morte di Biagio Lombardo, condannato a 5 anni e 8 mesi il responsabile

Giampiero Vitale, 25 anni, è stato condannato dal Gup del Tribunale di Marsala per aver travolto e ucciso Biagio Lombardo lungo la SS115. Revocata la patente, disposto il risarcimento per la famiglia.

Mazara del Vallo, soccorso in mare un velista francese

Operazione della Guardia Costiera: la motovedetta CP 2092 ha effettuato una Medical Evacuation garantendo cure immediate a un cittadino francese in difficoltà a bordo di una barca a vela.

Schifani amplia il cerimoniale della Regione: da 28 a 124 dipendenti

Il Cerimoniale della Presidenza della Regione Siciliana, guidato dal governatore Renato Schifani, è passato in pochi mesi da ufficio a "dipartimento reale" con una crescita esponenziale di personale e risorse.

Ente Luglio Musicale Trapanese, polemica sul bando per il direttore di produzione

Nuove contestazioni per la nomina del direttore di produzione e coordinatore dello staff: il bando, che sembrava cucito su misura, è stato bloccato in extremis per vizi nei requisiti. Un solo candidato, già noto alle cronache.

Sicilia, scarsa adesione agli screening oncologici: allarme della Fondazione Gimbe

Meno della metà delle donne siciliane si sottopone a mammografia o screening cervicale, e solo un cittadino su quattro aderisce ai controlli per il tumore del colon-retto. L’isola agli ultimi posti in Italia per prevenzione.