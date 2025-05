Castelvetrano, rassegna “Al centro della Parola”: Antonella Marascia presenta "Desiata"

21/05/2025 09:20:00

Sarà Antonella Marascia, autrice di “Desiata, una storia vera incisa nel vento”, edito da Multiverso Edizioni, la protagonista del terzo incontro in cartellone della Rassegna letteraria “Al centro della Parola”, al Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano.

L’iniziativa culturale ha preso il via a marzo e proseguirà fino a ottobre nei locali al primo piano del grande Centro di cui è direttore Sandro Petretto. L’incontro con l’autrice di “Desiata” si svolgerà il 31 maggio sempre con inizio alle ore 18.00.

Si tratta di un romanzo biografico basato su un femminicidio realmente accaduto nei primi del ‘900 a Mazara del Vallo. Antonella Marascia racconterà della accurata ricerca storica che l’ha condotta alla redazione del romanzo, viaggiando con delicatezza e profondità nelle vite e nei pensieri dei testimoni della tragica fine di Desìata. Una introspezione puntuale che fa vedere la stessa storia da diverse angolature; un esercizio di stile impetuoso come i venti che lacerano la nostra costa, così come la vita di Desiata, come la Fata Morgana, il Marròbbio, la Dragonara, e che accompagnano la narrazione regalando un vortice di emozioni.

Antonella Marascia è esperta di sviluppo locale, formatrice, appassionata di tradizioni popolari. Nel 2022 ha pubblicato il libro “C’era ‘na vota e c’era”, raccolta di fiabe e favole della tradizione orale siciliana (Multiverso Edizioni). Dialogherà con la giornalista Jana Cardinale.