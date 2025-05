Marsala, stasera lo spettacolo "Nostalgia" apre il sipario sulla nona edizione di 38° parallelo

21/05/2025 09:43:00

Prenderà ufficialmente il via questa sera, con lo spettacolo “Nostalgia”, alle ore 21.00, al teatro comunale “E. Sollima”, la IX edizione del Festival “38° Parallelo – tra libri e cantine” che animerà la città di Marsala fino a sabato 24 maggio.

L’apertura del sipario, in linea con la filosofia della rassegna di dare sempre più spazio alle scuole, e ai giovani, per stimolare un dialogo intergenerazionale e promuovere un’occasione condivisa di scoperta e crescita culturale, sarà affidata agli studenti del liceo scientifico “P. Ruggieri” che porteranno in scena un laboratorio teatrale diretto dai registi Andrea Scaturro e Gianfranco Manzo.

Un progetto collettivo, nato in classe e diventato teatro, dove frammenti di memoria, sogni interrotti, frammenti di sé, restituiscono voce e presenza a quella “nostalgia” che appartiene non solo a chi guarda indietro, ma anche a chi sta per spiccare il volo. Il liceo scientifico tornerà di scena anche domani, ospitando la prima delle conversazioni in programma: l’appuntamento è alle ore 11.00 presso l’Aula Magna dell’istituto, dove la direttrice editoriale della rivista italiana indipendente di poesia e cultura “Niederngasse”, Paola Silvia Dolci, converserà con Angelo Di Carlo e Filippo Triolo, con le letture dello scrittore e poeta Nino De Vita e del giornalista Vittorio Alfieri.

In occasione dello spettacolo di questa sera sarà possibile acquistare al botteghino del teatro “Sollima” il biglietto per lo spettacolo di Stefano Massini, “Alfabeto delle emozioni”, in programma il 24 maggio, alle ore 21.00, al Teatro Impero, fermo restando la possibilità di rivolgersi per i ticket all’agenzia “I Viaggi dello Stagnone” di Marsala e online a questo indirizzo https://tickettando.organizzatori.18tickets.it/event/42584