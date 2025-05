 Mazara ospita la seconda edizione di Mezzo Festival: musica e cultura al centro del Mediterraneo

21/05/2025 09:05:00

Il 25 e 26 luglio 2025 si svolgerà a Mazara del Vallo la seconda edizione di Mezzo Festival, evento musicale e culturale organizzato dall’associazione Mezza APS con il patrocinio del Comune. La manifestazione avrà luogo presso il Giardino dell’Emiro e proporrà un programma di concerti dal vivo e DJ set dalle 18.00 alle 2.00, con una line-up che spazia tra indie, cantautorato, musica elettronica, art rock, rap e sonorità mediterranee.

Il festival si inserisce in un più ampio percorso culturale che coinvolgerà la città già nei giorni precedenti, dal 19 al 24 luglio, attraverso incontri e talk pubblici. I temi affrontati includeranno innovazione, turismo culturale, imprenditorialità giovanile, cittadinanza e trasformazioni sociali legate alla cultura.

Mezzo Festival nasce dall’iniziativa di un gruppo di giovani legati al territorio, con l’intento di creare nuove opportunità per la scena culturale del Sud Italia, puntando su Mazara del Vallo come punto di incontro tra tradizioni locali e linguaggi contemporanei. L’obiettivo dichiarato è quello di contribuire a una narrazione diversa del Sud, non come periferia, ma come spazio di connessione e progettualità nel contesto mediterraneo.

Oltre alla musica, il festival prevede aree dedicate al relax, al cibo, alle famiglie e un mercatino vintage. Tra gli artisti già confermati figurano Ele A, Alessio Bondì, Leïla Koumiya, Simona Norato, Axy + Damonks, Katadeo, Libero Reina, Crono & Warco, Tugheder, con altri nomi in fase di annuncio.