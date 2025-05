  Sicilia,  3,6 milioni di euro per finanziare 73 progetti di manutenzione dei corsi d’acqua

21/05/2025 17:00:00

Stanziati 3,6 milioni di euro per finanziare 73 progetti in altrettanti territori comunali della Sicilia destinati alla manutenzione dei corsi d’acqua e al monitoraggio di opere già realizzate nei Comuni montani. È questo il contenuto del decreto pubblicato dall’Autorità di bacino della Presidenza della Regione, che sfrutta le risorse ministeriali contenute nel “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit)” per gli anni 2022 e 2023. Poco più di 16 milioni di euro destinati alla Sicilia per la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione della montagna.

Grazie alle risorse impegnate adesso, i Comuni siciliani beneficiari del finanziamento potranno, tra le altre cose, provvedere alla manutenzione dei corsi d’acqua a monte dei centri abitati, o a valle se intersecano luoghi considerati strategici; avviare la pulizia dei canaloni ed effettuare il monitoraggio di opere già realizzate sulle quali non è stata eseguita la manutenzione.

Otterranno i soldi tutti quei Comuni che hanno risposto al bando emanato dall’Autorità di bacino nei mesi scorsi, presentando progetti meritevoli di intervento. Esclusi, invece, i progetti che non sono stati ritenuti in linea con le finalità indicate dal bando e le istanze con carenze documentali.

L’Autorità di bacino adesso stipulerà una convenzione con gli enti locali che diventano soggetti attuatori; beneficeranno del decreto di impegno delle somme e dovranno concludere gli interventi entro il mese di giugno 2026. L’Autorità, infine, effettuerà un controllo successivo per verificare l’utilizzo adeguato dei fondi.