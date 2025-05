La sindaca che ha rifiutato il tricolore e il coraggio che manca al centrosinistra

21/05/2025 18:05:00

Carneade chi è costui? S'interroga don Abbondio, che non era un Riccardo cuor di leone, ma è la domanda declinata al femminile dall'osservatore che viene a conoscenza del comportamento della neosindaco di Merano del Südtiroler Volkspartei -Svp- Katharina Zeller, è d'obbligo.

La donna è figlia d'arte, sua madre è la senatrice Svp Julia Unterberger e suo padre l'ex senatore Karl Zeller, a sorpresa raccontano le cronache locali è uscita in testa al primo turno,poi al ballottaggio, dopo aver incassato il sostegno della candidata sindaca del centrosinistra, Ulrike Ceresara e del Pd viene eletta.all'insediamento la signora si è tolta la fascia tricolore.

Si rammenta che il Svp in nome dell'autonomia si allea anche con il Doctor Faustus personaggio di Thomas Mann che vende la sua anima al diavolo in cambio del potere e conoscenza. Ma il PD guidata dall' italiana, statunitense e svizzera Elena Ethel Schlein, detta Elly, quando seleziona la sua classe politica, anche nella ridente cittadina a 80 km dal confine austriaco, la conosce o per battere il centrodestra si allea con chiunque. Anche perché l'articolo 50 comma 11 del TUEL recita: "Il sindaco e il presidente della provincia, prestano davanti al consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana." Con quel gesto e non è una provocazione,la Katharina Zeller si è posturata deliberatamente contro la Costituzione.

Se il PD, giustamente, a ogni piè sospinto invoca il dettato costituzionale, dato che non possono sfiduciare la neo sindaca, batta un colpo, sia Cuor di Leone unitamente agli altri componenti del centrosinistra che hanno sostenuto la Zeller, la,condannino. Utopisticamente, anche per quel che resta del centrosinistra lilibetano, è una circostanza decisamente nobile, per palesarsi dopo quattro anni e mezzo d'oblio. Si aggiunge che se tolleriamo il gesto della sindaca, siamo una nazione senza futuro.

Vittorio Alfieri