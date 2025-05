21/05/2025 09:30:00

Noleggio auto aziendale: i vantaggi fiscali e operativi

Il noleggio a lungo termine aziendale è una formula vantaggiosa che permette a professionisti e società di utilizzare auto o veicoli commerciali senza acquistarli, pagando un canone mensile fisso. Questo importo comprende diverse spese, come la manutenzione, la copertura assicurativa e l’assistenza, semplificando così la gestione operativa e amministrativa della flotta aziendale.

I requisiti

Per accedere al noleggio per aziende a lungo termine, è necessario indicare un IBAN aziendale sul quale verrà addebitato il canone mensile e dimostrare la solidità economica dell’azienda attraverso alcuni documenti, come la dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni. La documentazione da fornire, però, varia in base alla tipologia di attività. Le società di capitali, ad esempio devono presentare il bilancio dell’ultimo anno, un documento d’identità dell’amministratore e la visura camerale. Le società di persone e le ditte individuali devono invece fornire il modello unico, un documento del titolare nonché la visura camerale. Per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi con partita IVA sono richiesti dalle compagnie di noleggio il modello unico, un documento identificativo e l’attestazione dell’attribuzione della partita IVA. Anche associazioni e Onlus possono accedere al servizio di NLT, presentando il bilancio più recente, lo statuto, il codice fiscale, un documento del presidente (o rappresentante legale) e, quando previsto, il bilancio previsionale.

I vantaggi fiscali

Per le aziende, il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione non solo pratica, ma anche vantaggiosa dal punto di vista fiscale. Quando un veicolo è impiegato in modo esclusivamente strumentale, ovvero utilizzato unicamente per finalità aziendali, i costi del noleggio sono interamente deducibili, al 100%. Diversamente, se l’auto viene assegnata come fringe benefit, ovvero concessa ai dipendenti per un uso promiscuo (sia aziendale che personale), la deducibilità scende al 70%, a condizione che l’utilizzo sia continuativo e formalizzato attraverso un contratto di assegnazione o comodato d’uso. Anche i professionisti titolari di partita IVA possono accedere a forme di deduzione: in questo caso, i costi del noleggio sono deducibili fino al 20%, mentre per gli agenti di commercio la percentuale sale fino all’80%. Va inoltre considerato il limite massimo deducibile, che è pari a 3.615 euro per le imprese e i liberi professionisti, e a 5.164 euro per gli agenti di commercio. Per quanto riguarda l’IVA, è detraibile al 100% per i veicoli utilizzati in modo strumentale e per gli agenti di commercio, mentre i professionisti con partita IVA possono detrarre fino al 40%.

Gli altri vantaggi

Il noleggio a lungo termine aziendale offre anche altri vantaggi, tra cui la significativa riduzione dei costi e la possibilità di pianificare con precisione il budget destinato alla mobilità. Inoltre, è la soluzione ideale per chi percorre molti chilometri per motivi professionali, grazie al canone mensile fisso che include tutti i servizi per mettersi alla guida senza pensieri. Ancora, l’ampia gamma di veicoli disponibili (comprese auto elettriche, ibride e veicoli commerciali allestiti) consente di soddisfare ogni esigenza aziendale presente o futura. Infine, il NLT consente di evitare l’immobilizzo di capitale iniziale, offrendo una gestione più flessibile ed efficiente della flotta, anche su larga scala.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)