 A Mazara si sono conclusi i festeggiamenti in onore di Santa Gemma

21/05/2025 22:00:00

Si sono conclusi nella serata di venerdì 16 maggio i festeggiamenti in onore di Santa Gemma, patrona dell’omonima Parrocchia di via Castelvetrano a Mazara del Vallo. L’edizione 2025 ha avuto un carattere particolarmente significativo, sia per la riorganizzazione logistica causata dalla temporanea chiusura della chiesa parrocchiale, sia per il clima di partecipazione e spiritualità che ha contraddistinto l’intero programma.

Le celebrazioni si sono svolte in due momenti distinti: dal 7 al 12 maggio presso il suggestivo Santuario di San Vito al mare e, successivamente, dal 13 al 16 maggio nei locali della Parrocchia di Cristo Re, che ha ospitato anche la Solenne Celebrazione Eucaristica conclusiva.

A presiedere la Messa finale è stato don Vito Impellizzeri, preside della Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” di Palermo ed ex viceparroco di Santa Gemma. Concelebranti della funzione sono stati don Franco Geraldo Caruso, attuale parroco di Santa Gemma, e don Daniele Donato, parroco di Cristo Re, insieme a don Leo De Simone e don Francesco Ingrande. Durante la celebrazione si è svolto il rito dell’accensione della lampada votiva, donata quest’anno dall’Impresa Edile Giuseppe Foderà, attualmente impegnata nei lavori di ristrutturazione della chiesa parrocchiale.

Momento toccante della serata è stata la consegna del premio “Gemma 2025”, giunto alla sua quinta edizione. Il riconoscimento è stato assegnato a due figure simboliche della comunità: il signor Nicola Fiorentino, alla memoria, e don Daniele Donato.

La figura di Nicola Fiorentino, scomparso l’8 settembre 2024, è stata ricordata con grande affetto e commozione. Il suo profilo cristiano e umano è stato tracciato da Antonino D’Annibale, vincitore del premio nel 2022, mentre la motivazione è stata letta da Maria Rando Mazarino. Fiorentino è stato definito una “gemma preziosa” della comunità per la sua fede vissuta con umiltà e costanza, il suo impegno come economo parrocchiale e il sostegno instancabile alla vita comunitaria anche durante la malattia.

«Fin dalla fondazione della Parrocchia – è stato ricordato – ha rappresentato una presenza costante e affidabile, collaborando con tre parroci e offrendo un servizio discreto ma fondamentale. Oggi la comunità lo ricorda con riconoscenza, certa che la sua gemma ora brilli nella luce di Cristo».

Con la celebrazione, il premio e l’Atto di Affidamento a Santa Gemma, si è concluso un percorso di fede e devozione che ha saputo coinvolgere profondamente i fedeli, confermando ancora una volta il ruolo centrale della Parrocchia nella vita religiosa e sociale di Mazara del Vallo.