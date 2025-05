Asp Trapani: al via alla Tonnara di Bonagia le "Giornate di Psicologia" 

21/05/2025 02:00:00

Prende il via oggi, alla Tonnara di Bonagia, l’attesa edizione delle "Giornate di Psicologia: nuove rotte da esplorare", un evento promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e fortemente voluto dal Direttore del Servizio di Psicologia, dott. Giuseppe Giacalone.

Fino al 23 maggio, il convegno vedrà la partecipazione di circa 130 psicologi provenienti da tutta Italia, insieme a relatori di alto profilo professionale e accademico. L’iniziativa si configura come un'importante occasione di confronto, aggiornamento e formazione per gli specialisti del settore.

Le giornate saranno scandite da numerose sessioni di lavoro, focalizzate su tematiche chiave della pratica psicologica contemporanea. Tra queste: Psicologia Giuridica, Psicologia Territoriale e Psicologia Ospedaliera, ambiti sempre più cruciali per rispondere in modo efficace alle sfide emergenti nei contesti clinici e sociali.

"Abbiamo voluto creare un momento di riflessione e dialogo che non fosse solo tecnico, ma anche profondamente umano", ha dichiarato il dott. Giacalone durante l’apertura dei lavori. "Le ‘nuove rotte’ che intendiamo esplorare riguardano non solo le competenze, ma anche il modo in cui ci poniamo di fronte alle persone e ai loro bisogni psicologici."

L’iniziativa rientra in una strategia più ampia dell’ASP Trapani per valorizzare il ruolo della psicologia nei servizi pubblici e consolidare una rete di professionisti capaci di operare in sinergia nei diversi ambiti del territorio.

Un’occasione dunque non solo formativa, ma anche culturale e sociale, che rafforza il legame tra scienza, comunità e territorio. Qui puoi scaricare il programma.