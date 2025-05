A Pantelleria arrivano le bike sharing elettriche

21/05/2025 09:00:00

ppuntamento sabato 24 maggio alle ore 10.30 nei pressi dell’info point al Lago Bagno dell’Acqua, per l’inaugurazione del servizio sperimentale di bike sharing a Pantelleria con la prova gratuita per tutti i presenti.

Nell’ambito del Programma di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli enti parco nazionali “Parchi per il Clima" annualità 2019” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha acquistato le biciclette e-MTB a pedalata assistita, che saranno gestite con il supporto dell’operatore Bicincitta Italia srl, all’interno del network nazionale di bike sharing e bike parking Weelo. “Siamo orgogliosi di essere partner di questo progetto che unisce innovazione tecnologica, rispetto per l’ambiente e valorizzazione del territorio” – ha dichiarato Gianluca Pin, direttore commerciale di Bicincittà Italia. “Pantelleria è un contesto ideale per una mobilità lenta ed ecologica, e siamo certi che questo servizio contribuirà a migliorare l’esperienza di residenti e visitatori, incentivando al contempo un turismo più sostenibile”.

“Le nuove biciclette a pedalata assistita sono perfettamente in linea con gli obiettivi e le finalità di tutela ambientale dell’Ente Parco e rappresentano un ulteriore supporto concreto alla fruizione responsabile attraverso la mobilità ecosostenibile dell’isola con l’auspicio che possa essere usufruito da tutti” – ha commentato il commissario straordinario Italo Cucci.

A Pantelleria si avvia un servizio comodo, moderno e ad alta sostenibilità ambientale con 4 ciclostazioni da 10 cicloposteggi di tipo elettrico collocate presso i seguenti luoghi: Pantelleria Centro; Parcheggio lago; Contrada Tracino presso il parcheggio di fronte all’asilo; Contrada Scauri presso il parcheggio di fronte la scuola. Nell’individuazione di tali aree, fondamentale è stato il lavoro svolto dall’amministrazione comunale che, ancora una volta, ha concretizzato la validità di un lavoro sinergico con il Parco. “Questa novità sull’isola arricchisce la proposta turistica e si sposa con l’impegno già preso dall’amministrazione nel sostenere i cittadini maggiorenni all’acquisto di ebike con un contributo di 800 euro” – dichiara il sindaco Fabrizio D’Ancona – “Siamo certi del successo dell’iniziativa che permette di visitare le aree naturali e urbane in modo più approfondito, scoprendo luoghi nascosti e percorsi panoramici, svolgendo un'attività fisica leggera e divertente, migliorando la salute e il benessere anche durante le vacanze”.

Gli utenti maggiorenni potranno noleggiare le e-bike in completa autonomia, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, tramite l’app Weelo, scaricabile gratuitamente su smartphone. Sono disponibili diversi tipi di ticket, con validità da uno a sei giorni, pensati per rispondere alle diverse esigenze di utilizzo. Durante il periodo sperimentale, attivo fino a novembre 2025, le tariffe saranno fortemente scontate rispetto al prezzo definitivo: -33% per il pass di 3 giorni e -40% per quello di 6 giorni, rendendo il servizio ancora più accessibile a tutti. Per maggiori dettagli basta visitare la pagina dedicata al servizio su weelo.it/pantelleriabikesharing, dove sono anche indicati i contatti del Customer Care Weelo al quale ci si può rivolgere per assistenza, dubbi o suggerimenti.