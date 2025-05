Il Marsala Volley oggi affronterà la seconda sfida contro Cesena che vale la semifinale Play Off per la A2

21/05/2025 09:00:00

La strepitosa vittoria nel match di andata di sabato scorso rende l’EnoDoro Marsala Volley di Coach Lino Giangrossi favorita per il passaggio alle semifinali di questi Play Off promozione in A2. Per assicurarsi il passaggio del turno il Marsala Volley dovrà almeno vincere due set che le consentirebbero, vista la divisione della posta in palio, di assicurarsi il confronto. Calcoli che i tifosi del vessillo azzurro conoscono molto bene, rendendoli ancora più determinati nel sostenere le lilibetane. Appuntamento previsto per oggi mercoledì 21 in cui si attende una buona presenza di pubblico al Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala per questo match di ritorno che il roster lilibetano, invece, ha preparato minuziosamente visto che nelle pieghe di questa sfida si deve considerare la volontà delle cesenati di Coach Lucchi di raggiungere il Golden Set che di certo complicherebbe i piani di capitan Varaldo e compagne. Quindi #TuttiAlPalazzetto a sostenere le lilibetane per continuare a coltivare il sogno della serie A2, da cui il Marsala Volley ormai manca da troppo tempo. Per chi non potrà raggiungere il Palazzetto dello Sport “San Carlo” di Marsala, sarà possibile assistere alla diretta del match, commentata da Dario Piccolo ed Oreste Pino Ottoveggio sul profilo facebook “Marsala Volley” e su LaTr3, canale 83 del digitale terrestre. Il fischio d'inizio alle ore 18:00 di mercoledì 21 maggio sarà a cura del Sig. Emiliano Galletti coadiuvato dal Sig. Claudio Pardo. Di seguito le interviste pre partita a Coach Lino Giangrossi ed alla centrale Chiara Cecchini.