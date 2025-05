E' tornato il Marrobbio a Mazara: onde alte nel porto canale. Il video

22/05/2025 20:54:00

Nel tardo pomeriggio di oggi, Mazara del Vallo è tornata a fare i conti con il Marrobbio, il suggestivo e insidioso fenomeno naturale che provoca un rapido innalzamento e abbassamento del livello del mare. Come spesso accade in queste occasioni, le acque del fiume Mazaro si sono ingrossate improvvisamente, trascinando con sé detriti e fango lungo il porto canale.

Dal video qui sotto si può vedere come l’ondata è stata improvvisa, ma non particolarmente violenta. Le onde, che hanno raggiunto anche un metro di altezza, hanno agitato le acque del porto, mettendo in difficoltà alcune imbarcazioni attraccate, ma senza provocare feriti o situazioni di pericolo per le persone.

Il Marrobbio è un fenomeno tipico della costa mazarese, legato a repentini cambiamenti di pressione atmosferica che generano variazioni anomale nel livello del mare. In passato, eventi più intensi hanno causato danni anche gravi a barche e infrastrutture portuali.