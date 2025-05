Basket: la Nuova Pallacanestro Marsala è Campione Regionale Under 19 Silver 2024-25

22/05/2025 07:00:00

I ragazzi di coach Anteri battono i coetanei di Siracusa Basket 86-79 d.t.s. in un finale al cardiopalma che ha visto le due squadre andare all'overtime ad una manciata di decimi dalla sirena conclusiva del tempo regolare concluso sul 76-76. La Under 19 della Nuova Pallacanestro Marsala si laurea Campione Regionale Under 19 Silver battendo nella finalissima delle Final Four 2024-25 disputate al PalaMedipower di Marsala i pari categoria di Siracusa Basket per 86-79 dopo un tempo supplementare. Il gruppo allenato da coach Andrea Anteri, assistito in panchina da Luciano Tartamella, dopo aver sconfitto il sabato il Tre Torri Basket per 85-62 aveva ottenuto l'accesso allo scontro decisivo della domenica, vinto in un finale da romanzo thriller che mette in secondo piano tutta la parte precedente dell'incontro. Con le due squadre sul 75-74 a meno di 9" dalla conclusione con Siracusa Basket in attacco dopo una lunghissima serie di sorpassi e controsorpassi, Linares conquista un rimbalzo difensivo e subisce fallo da Gojkovic a 1 secondo e mezzo alla sirena. E' rimessa dal fondo. Linares passa a Gentile, la sirena scatta ma Gentile subisce ancora fallo. Con gli ospiti in bonus, l'arbitro Tartamella comanda i due tiri liberi in favore della NPM e ordina di riportare indietro il cronometro a 8 decimi. Gentile va in lunetta, segna il primo canestro per il 76-74 ma manca il secondo. Il rimbalzo è per Gojkovic che tenta il tiro alla disperata dal suo pitturato. La sirena suona per la seconda volta con le due squadre che già si abbracciano convinte che sia ormai tutto deciso, ma l'arbitro Barbera ravvisa un fallo di Abrignani su Gojkovic e comanda due tiri liberi per i siracusani e altri 4 decimi di secondo da giocare. Il lungo ospite fa 2/2 e pareggia. Coach Anteri chiama timeout e sceglie per la rimessa nella metà campo ospite ma lo schema che dovrebbe portare al canestro in extremis non riesce e la sirena finale suona per la terza volta sul punteggio di 76-76. Si va dunque ai 5' supplementari.

La NPM U19 nonostante la mazzata psicologica non si perde d'animo e riesce a trovare le forze per continuare a lottare. Niang porta la NPM a +2, ma Amenta da tre punti riporta i siracusani in avanti di una lunghezza. Gli risponde immediatamente Gentile dai 6,75 per l'81-79. Ancora Niang da sotto canestro porta i suoi a +4 (83-79) a metà tempo. Gli ospiti provano dunque a ribaltare l'incontro affidandosi al tiro da fuori ma gli azzurrini si fanno valere a rimbalzo e con Abrignani in penetrazione e dalla lunetta si portano a +7 sull'86-79 a 1' 40”, punteggio che rimane tale fino allo scadere di una finale che vale il titolo meritato di Campioni Regionali U19 Silver 2024-25. "Complimenti a Siracusa Basket, non poteva esserci in finale avversario migliore. E complimenti a tutti miei ragazzi. Questo successo non parte da questa estate ma da un percorso avviato tre anni fa al quale si sono via via aggiunti altri elementi. Non hanno mai mollato, lavorando sempre duramente. Ci eravamo promessi di arrivare fino in fondo ed a maggior ragione quando abbiamo saputo che le Final Four si sarebbero giocate in casa nostra. Complimenti ai ragazzi, perché sono quelli che vanno in campo e ieri hanno meritato tutti questo successo. Naturalmente un grandissimo ringraziamento va alla Nuova Pallacanestro Marsala, perché veramente tutti sono stati sempre a disposizione facendoci rendere tutti al meglio. Un sentito ringraziamento infine al pubblico: è stata una finale vera, con centinaia di persone sugli spalti compresi i graditi ospiti di Siracusa. Ovviamente non finisce qui e già da domani si penserà al lavoro off-season e per la prossima stagione. Andiamo avanti e continueremo a concentrarci sul lavoro sui giovani, perché è questa la vera forza della nostra società. Forza NPM!», commenta coach Andrea Anteri. Al termine della finale il delegato provinciale FIP Alberto Ditta ha premiato per la NPM: gli atleti Samuele Mercogliano, Mattia Farruggia, Giovanni Volpe, Nicolò Abrignani, Antonio Donato, Salvatore Linares, Daniele Gentile, Riccardo Casano, Enrico Gerardi, Alessio Patti Papavero, Omar Patti Papavero, Becay Niang, Lorenzo Frazzitta, il capitano Matteo Angileri, coach Andrea Anteri e il 1° assistente Luciano Tartamella.