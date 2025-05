La Virtus Femminile Marsala perde 2-0 a Cosenza nell'andata di Coppa Italia Nazionale

22/05/2025 12:30:00

Sconfitta sul 2-0 per la Virtus Femminile Marsala contro il CUS Cosenza domenica 18 maggio presso l’omonimo campo da gioco del capoluogo calabro. Inizio amaro per le azzurre di mister Valeria Anteri in trasferta per l’ Andata di Coppa Italia Regionale Fase Nazionale contro le cosentinte uscite vittoriose da questo primo incontro con i gol di Fabiola Paura nel primo tempo e Valentina Tortora nel secondo tempo.

"Partita dai due volti, commenta mister Valeria Anteri al termine della gara. Nel primo tempo siamo state spinte da una frenesia che non ci ha fatto giocare come sappiamo: troppe palle lunghe, poco gioco a terra. Secondo tempo molto meglio tenendo conto della differenza d’età complessiva del gruppo avversario infatti con più esperienza anche in categorie superiori. Il 2-0 non è quello che ci aspettavamo però è assolutamente recuperabile nel prossimo match di ritorno. Purtroppo due delle nostre titolari, di cui una costretta alla sostituzione nel secondo tempo, non erano al 100% della condizione fisica. Loro sono state brave a concretizzare e noi abbiamo fallito quelle poche occasioni che abbiamo avuto, contando anche una grande Barbara a limitare il passivo tra i pali".

Le azzurre saranno impegnate in casa con il CUS Cosenza domenica 25 Maggio alle ore 11:30 per il Ritorno di Coppa Italia Regionale Fase Nazionale.