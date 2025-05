Buongiorno24 del 22 Maggio 2025

22/05/2025 09:10:00

Buongiorno24, in diretta streaming sui nostri canali social, su Tp24.it e su Rmc 101. Queste le principali notizie di oggi, 22 maggio 2025.

Stangata sullo sport trapanese: penalizzazioni per Trapani Calcio e Shark

Quattro punti di penalizzazione per entrambe le squadre di Valerio Antonini, per irregolarità amministrative. Un duro colpo per la prossima stagione.

Palermo, uomo accoltellato a morte in strada

Un cittadino romeno di 48 anni è stato assassinato con almeno sei fendenti al torace e all’addome nel quartiere Settecannoli. La compagna ha assistito sotto choc all’aggressione. Inutili i soccorsi.

Asp Trapani, Ferdinando Croce si dimette dopo lo scandalo referti

Il direttore generale ha formalizzato le dimissioni davanti alla Commissione Salute dell'Ars, anticipando la decadenza dopo le polemiche sui ritardi nella consegna di oltre tremila referti istologici.

Trapani, motociclista ferito in incidente sul lungomare

Incidente in viale Regina Elena, vicino all’Istituto Nautico: un giovane motociclista è stato trasportato in codice arancione al Sant’Antonio Abate, ma non è in pericolo di vita.

Mazara, bambina di sei anni investita da un'auto pirata: è grave

La piccola è stata investita mentre attraversava la strada col nonno e il fratellino. L'automobilista è fuggita. La bambina è ricoverata con politrauma all’ospedale di Trapani. Indagini in corso.

Tangenti ad Agrigento, indagato l’ex assessore Giovanni Di Mauro

È lui il “mister X” dell’inchiesta della procura agrigentina sulle tangenti negli appalti pubblici. Il nome del deputato regionale autonomista emerge oggi dagli atti ufficiali.