Marsala, 38 parallelo: emozioni al Sollima con “Nostalgia”. Oggi Lucia Goracci e Salvatore Cusimano alle Cantine Florio

Il Festival 38° Parallelo – tra libri e cantine ha aperto ieri sera, 21 maggio, la sua nona edizione con uno spettacolo capace di emozionare e coinvolgere: Nostalgia, messo in scena dagli studenti del liceo scientifico “P. Ruggieri” al Teatro Sollima di Marsala.

Un debutto travolgente, accolto da un pubblico partecipe con lunghi applausi e momenti di intensa commozione.

A dirigere lo spettacolo, i registi Andrea Scaturro e Gianfranco Manzo, da sempre sostenitori di un teatro che nasce dai giovani e dalle loro inquietudini, per poi parlare a tutte le età. «Finalmente abbiamo avuto l’occasione di replicare un nostro lavoro in un contesto diverso da quello scolastico – hanno dichiarato –. È stata una vera rigenerazione, in piena sintonia con il tema del festival. Abbiamo corso dei rischi, ma la risposta del pubblico ci ha premiati. Ringraziamo il 38° Parallelo e il direttore Prode per questa opportunità, e soprattutto i nostri ragazzi, con cui si è creato un legame autentico».

Per gli studenti, l’esperienza è stata carica di significato. Alla chiusura del sipario, tra abbracci e lacrime, hanno commentato: «Un’esperienza straordinaria», «un momento di condivisione, non solo tra compagni di scuola, ma tra amici, parte di una grande famiglia».

Il direttore artistico Giuseppe Prode ha voluto sottolineare l’importanza dell’apporto giovanile: «In una società attraversata da un profondo individualismo, una visione del domani può ripartire solo dal Noi. I ragazzi, ieri sera, hanno regalato un tempo di riflessione, dimostrando che la cultura può essere strumento di crescita sostenibile e consapevole».

Grande soddisfazione anche per la dirigente scolastica Fiorella Florio, che ha elogiato l’impegno e la partecipazione dei suoi studenti: «Aprire il festival è stata una grande gratificazione. I ragazzi non sono stati solo protagonisti sul palco, ma anche attivi in laboratori creativi, interviste, podcast. Questo dimostra il forte senso di appartenenza alla rassegna».

La mattinata di oggi, giovedì 22 maggio, si è aperta con il primo degli incontri in programma, ospitato proprio al liceo “P. Ruggieri”, con ospite Paola Silvia Dolci, direttrice editoriale della rivista indipendente di poesia e cultura Niederngasse.

A conversare con lei, Angelo Di Carlo e Filippo Triolo, accompagnati dalle letture dello scrittore Nino De Vita e del giornalista Vittorio Alfieri. «Partecipo per la terza volta al 38° Parallelo – ha raccontato Dolci –: la prima come autrice, poi come critica, oggi come editrice. È bellissimo avere come platea studenti così attenti, preparati, entusiasti. Un grande privilegio dialogare con loro».

Il festival prosegue sempre oggi, giovedì 22 maggio, alle ore 19.00 alle Cantine Florio, con l’incontro a ingresso gratuito dal titolo “Guerra e Pace. Informazione negata in terra di guerra e informazione a rischio in terra di pace”. Protagonisti del dibattito, i giornalisti Rai Lucia Goracci e Salvatore Cusimano, in dialogo con Giacomo Di Girolamo, direttore di RMC101.