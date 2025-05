Mazara del Vallo, investita una bambina: la Polizia chiarisce la dinamica dell’incidente

22/05/2025 17:36:00

Si chiariscono i contorni dell’incidente che ieri pomeriggio ha visto coinvolta una bambina di sei anni a Mazara del Vallo, all’incrocio tra via Mario Fani e via Bessarione.

Secondo quanto appreso inizialmente da testimoni, una donna alla guida di un’auto avrebbe investito la bambina mentre attraversava la strada con il nonno e un fratellino, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Tuttavia, fonti della Polizia – che ha subito avviato gli accertamenti – forniscono oggi una ricostruzione diversa dell’episodio.

Dagli elementi raccolti, la bambina sarebbe scesa improvvisamente dal marciapiede urtando contro uno sportello dell’auto in transito. La conducente si è subito fermata per prestare aiuto, smentendo dunque l’ipotesi iniziale di omissione di soccorso. Anche la velocità del veicolo non risulta essere elevata, secondo quanto dichiarato dagli agenti intervenuti.

La bambina ha riportato un politrauma con infrazione delle ossa nasali, contusione alla milza, escoriazioni ed ematomi al volto. È stata inizialmente ricoverata all’ospedale “Abele Ajello” e poi trasferita al reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale di Trapani, dove resta sotto osservazione.

La dinamica è ancora oggetto di approfondimenti, ma la collaborazione della conducente e la pronta assistenza prestata emergono come elementi centrali nella versione ufficiale dei fatti fornita dalle autorità.