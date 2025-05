Marsala, domenica il congresso comunale del Partito Democrartico

22/05/2025 22:05:00

Il Partito Democratico di Marsala dà appuntamento a iscritti e simpatizzanti per il congresso cittadino che si svolgerà domenica 25 maggio alle ore 11:00 presso i locali dell’Associazione culturale Carpe Diem, in via Diaz n. 2.

L'incontro rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di rinnovamento e rafforzamento del partito a livello locale, provinciale e regionale. Durante la giornata si procederà infatti con le votazioni per l’elezione del segretario regionale, provinciale e di circolo.

I lavori congressuali si apriranno con la presentazione delle mozioni, cui seguirà un momento di dibattito aperto, utile per confrontarsi sulle prospettive politiche e programmatiche del Partito Democratico nel territorio.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 13:00 alle 18:00 e saranno riservate agli iscritti al partito.

Il congresso di Marsala arriva in un momento delicato e carico di sfide, e vuole segnare un passaggio decisivo per la costruzione di un Partito Democratico più forte, coeso e radicato, capace di rappresentare una vera alternativa al governo delle destre, ritenuto fallimentare nelle politiche messe in campo finora.