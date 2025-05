Mazara: dopo sei anni torna la festa di "Lu Signuri di Santamaragesu”

22/05/2025 14:50:00

Dopo sei anni di silenzio, sospensione e attesa, torna a Mazara del Vallo una delle manifestazioni religiose più sentite dal quartiere di Santa Maria di Gesù: la “Festa di Lu Signuri di Santamaragesu”. Un ritorno atteso e carico di significato, soprattutto in un anno in cui la Parrocchia del Sacro Cuore celebra il 60° anniversario dalla sua erezione.

L’edizione 2025 segna la ripresa ufficiale dei festeggiamenti dopo l’interruzione forzata del 2020 a causa della pandemia da Covid-19. A voler fortemente questa rinascita è stato il parroco, Padre Giuseppe Lupo, che ha trovato nella comunità e nel Comitato Parrocchiale un sostegno entusiasta e operativo.

Il programma si snoderà da giovedì 22 a domenica 25 maggio, in un crescendo di momenti religiosi, culturali e ricreativi pensati per coinvolgere tutte le fasce della popolazione.

Il programma della festa

La manifestazione si aprirà giovedì 22 maggio con una messa mattutina alle ore 10, seguita nel pomeriggio dalla curiosa gara “La torta più deliziosa della parrocchia” e dalla presentazione storica della parrocchia a cura dell’architetto Gaspare Bianco.

Venerdì sarà la giornata dedicata alla riflessione spirituale: confessioni al mattino, una messa alle 18.30 e, a seguire, la catechesi sulla Croce guidata da Don Vito Impellizzeri, con la presentazione del libro “L’assurda bellezza della croce” delle sorelle Rosalba e Martina Giacalone.

Il sabato pomeriggio sarà all’insegna della convivialità, con giochi tradizionali per grandi e piccini, seguiti in serata dallo spettacolo parrocchiale “Tu si chi vali... in parrocchia”, dove tutti i partecipanti saranno protagonisti.

Il momento culminante sarà domenica 25 maggio: alle 11 la celebrazione della Messa solenne presieduta dal Vescovo e, alle 18.30, i Vespri solenni che introdurranno la processione per le vie del quartiere. Un momento suggestivo che si concluderà con la tradizionale benedizione del mare, simbolo di protezione per la città e i suoi pescatori.

Ad arricchire il triduo, una mostra fotografica allestita nel salone degli anziani racconterà la storia della parrocchia attraverso immagini, volti e momenti che hanno segnato sei decenni di vita comunitaria.

La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, che ha concesso l’uso gratuito della banda musicale cittadina per accompagnare la processione conclusiva. Un gesto di vicinanza istituzionale che sottolinea il valore culturale e spirituale della festa.

“È una festa che ci appartiene, che ci racconta e che ci unisce – ha dichiarato Padre Giuseppe Lupo –. Tornare a celebrarla significa ridare voce a una tradizione che ha il sapore della nostra identità”.

Il quartiere di Santa Maria di Gesù è pronto a riaccendere le sue luci e il suo cuore, per accogliere “Lu Signuri” e rinnovare, in preghiera e gioia condivisa, il senso più profondo della comunità.